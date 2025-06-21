Cezaevinde Olan Ayşe Barım'ın Avukatları Tahliye İçin Harekete Geçti: "Ani Ölüm Riski Var"
Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan Ayşe Barım'ın tahliye edilmesi için avukatları harekete geçti. Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, Barım'ın ani ölüm riskinin yükseldiği ve son olarak 5 Haziran'da hücresinde baygın bulunduğu açıklandı.
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Gezi Parkı soruşturmasında tutuklu yargılanan ünlü menajer Ayşe Barım hakkında ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım'' suçundan 30 yıla kadar hapis isteniyor.
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Avukatlar, Ayşe Barım’ın ‘kalp ve beyindeki rahatsızlıkları nedeniyle ani ölüm riski taşıdığını’ vurgulayan doktor raporlarını da mahkemeye sundu.
Dilekçenin devamında Ayşe Barım'ın sağlık duruma ilişkin şu ifadeler yer aldı:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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