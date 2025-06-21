Aracında 70 Milyon Dolarlık Kaliforniyum Maddesi Bulunulan Sürücüden Skandal Savunma: “Yolda Buldum”

Kütahya'da bir polisin dikkati sayesinde dünyanın en pahalı kimyasalı ele geçirildi. Bir araçta yapılan aramada; 7.15 gram ağırlığında, dünyanın en pahalı kimyasalı olarak bilinen ve altın aramada da kullanılan kaliforniyum (radyoaktif element) maddesi bulundu. Maddenin değerinin, yaklaşık 70 milyon dolar olduğu öğrenilirken, şüpheli B.G., radyoaktif maddeyi 1 yıl önce yolda bulduğunu söyledi.