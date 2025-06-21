Aracında 70 Milyon Dolarlık Kaliforniyum Maddesi Bulunulan Sürücüden Skandal Savunma: “Yolda Buldum”
Kütahya'da bir polisin dikkati sayesinde dünyanın en pahalı kimyasalı ele geçirildi. Bir araçta yapılan aramada; 7.15 gram ağırlığında, dünyanın en pahalı kimyasalı olarak bilinen ve altın aramada da kullanılan kaliforniyum (radyoaktif element) maddesi bulundu. Maddenin değerinin, yaklaşık 70 milyon dolar olduğu öğrenilirken, şüpheli B.G., radyoaktif maddeyi 1 yıl önce yolda bulduğunu söyledi.
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Dünyanın en pahalı kimyasalı olarak bilinen kaliforniyum (radyoaktif element) maddesinin ayakkabının içinden çıkması görenleri şoke etti.
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Altın aramada da kullanılan radyoaktif maddenin yaklaşık 70 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. Yakalanan sürücü B.G.'nin Yeni Mahalle'deki evinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve 63 adet fişek bulundu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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bir polisin dikkati sayesinde güldürmeyin Allah aşkına polis onu görse bile ne olduğunu bilmeden buyur geçin der. bir de ayakkabısının içinden bulmuş hayy Al... Devamını Gör
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