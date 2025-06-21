onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Aracında 70 Milyon Dolarlık Kaliforniyum Maddesi Bulunulan Sürücüden Skandal Savunma: “Yolda Buldum”

Aracında 70 Milyon Dolarlık Kaliforniyum Maddesi Bulunulan Sürücüden Skandal Savunma: “Yolda Buldum”

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.06.2025 - 14:59

Kütahya'da bir polisin dikkati sayesinde dünyanın en pahalı kimyasalı ele geçirildi. Bir araçta yapılan aramada; 7.15 gram ağırlığında, dünyanın en pahalı kimyasalı olarak bilinen ve altın aramada da kullanılan kaliforniyum (radyoaktif element) maddesi bulundu. Maddenin değerinin, yaklaşık 70 milyon dolar olduğu öğrenilirken, şüpheli B.G., radyoaktif maddeyi 1 yıl önce yolda bulduğunu söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en pahalı kimyasalı olarak bilinen kaliforniyum (radyoaktif element) maddesinin ayakkabının içinden çıkması görenleri şoke etti.

Dünyanın en pahalı kimyasalı olarak bilinen kaliforniyum (radyoaktif element) maddesinin ayakkabının içinden çıkması görenleri şoke etti.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’ye bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yunus Timleri ve Güven Timleri ile birlikte şüpheli görülen kişilere yönelik denetim yaptı.

Ekipler, Tavşanlı ilçesi kara yolu girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Sürücü koltuğunun arkasında bulunan ayakkabının içine gizlenmiş plastik kapta 7.15 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi.

Altın aramada da kullanılan radyoaktif maddenin yaklaşık 70 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. Yakalanan sürücü B.G.'nin Yeni Mahalle'deki evinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve 63 adet fişek bulundu.

Altın aramada da kullanılan radyoaktif maddenin yaklaşık 70 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. Yakalanan sürücü B.G.'nin Yeni Mahalle'deki evinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve 63 adet fişek bulundu.

Radyoaktif maddeyi 1 yıl önce yolda bulduğunu söyleyen şüpheli B.G., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadesi alınan B.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Kaliforniyum, sembolü Cf ve atom numarası 98 olan radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. İlk kez Şubat 1950'de Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'deki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları ile bombardıman edilmesiyle üretildi. Aktinit serisinin dokuzuncu üyesi ve sentezlenen altıncı uranyum ötesi elementtir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
amedddli

bir polisin dikkati sayesinde güldürmeyin Allah aşkına polis onu görse bile ne olduğunu bilmeden buyur geçin der. bir de ayakkabısının içinden bulmuş hayy Al... Devamını Gör

Single Malt

Nükleer torbacı…