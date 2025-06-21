Türkiye Tarihinde Bir İlk: Aileler ‘Terörsüz Türkiye’ İçin Bir Araya Geldi
İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) Diyarbakır’da düzenlediği “Barışa giden yol: Hafıza ve adalet” başlıklı toplantı bugün başladı. Türkiye tarihinde ilk kez yapılan bu toplantı iki gün sürecek. Sağlık sorunları nedeniyle konferansa katılamayan ancak mesaj gönderen Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, “Ben barışı destekliyorum. Benim evladım şehit oldu. Başka annelerin yüreği yanmasın diye devletimizin ve milletimizin gittiği yoldan gidiyorum. Benim evladımın bedeninden 17 kurşun çıktı. Kaç bayramdır, Erensiz geçiriyorum. Başka hiçbir annenin bayramlarımı evlatsız geçirmesini istemiyorum'' dedi.
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Toplantıda şehit askerlerin, terör örgütü PKK’nın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin ve örgüt tarafından alınan konulan kişilerin aileleri ile örgüt üyesi, hasta hükümlü ve bir dönem bölgede kaybolmuş kişilerin aileleri bir araya geldi.
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Toplantının açılış konuşmasını yapan İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, “Bu çatışmalı ortama insanlar en yakınlarını verdiler” dedi.
Basına kapalı olan “Barışa Giden Yol: Hafıza ve Adalet” konferansı iki gün sürecek.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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