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Türkiye Tarihinde Bir İlk: Aileler ‘Terörsüz Türkiye’ İçin Bir Araya Geldi

Türkiye Tarihinde Bir İlk: Aileler ‘Terörsüz Türkiye’ İçin Bir Araya Geldi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.06.2025 - 13:21 Son Güncelleme: 21.06.2025 - 14:18

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) Diyarbakır’da düzenlediği “Barışa giden yol: Hafıza ve adalet” başlıklı toplantı bugün başladı. Türkiye tarihinde ilk kez yapılan bu toplantı iki gün sürecek. Sağlık sorunları nedeniyle konferansa katılamayan ancak mesaj gönderen Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, “Ben barışı destekliyorum. Benim evladım şehit oldu. Başka annelerin yüreği yanmasın diye devletimizin ve milletimizin gittiği yoldan gidiyorum. Benim evladımın bedeninden 17 kurşun çıktı. Kaç bayramdır, Erensiz geçiriyorum. Başka hiçbir annenin bayramlarımı evlatsız geçirmesini istemiyorum'' dedi.

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Toplantıda şehit askerlerin, terör örgütü PKK’nın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin ve örgüt tarafından alınan konulan kişilerin aileleri ile örgüt üyesi, hasta hükümlü ve bir dönem bölgede kaybolmuş kişilerin aileleri bir araya geldi.

Toplantıda şehit askerlerin, terör örgütü PKK’nın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin ve örgüt tarafından alınan konulan kişilerin aileleri ile örgüt üyesi, hasta hükümlü ve bir dönem bölgede kaybolmuş kişilerin aileleri bir araya geldi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, 'Barış ve Demokratik Toplum Süreci' kapsamında bugün ve yarın, şehit polis ve asker ailelileri ile PKK'lıların ailelerini bir araya getiriyor.

Türkiye tarihinde ilk kez yapılan toplantıya 30 aile ile birlikte barış müzakereleri konusunda uzman isimler ile STK ve meslek örgütleri temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, “Bu çatışmalı ortama insanlar en yakınlarını verdiler” dedi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, “Bu çatışmalı ortama insanlar en yakınlarını verdiler” dedi.

Keskin daha sonra Diyarbakır’da polisin açtığı ateşle hayatını kaybeden Uğur Kaymaz'ın annesi Makbule Kaymaz ve Trabzon’da çatışma ortasında kalarak şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül’ün mesajlarını okudu.

İlke TV'den Ömer Çelik'in haberine göre, Makbule Kaymaz mesajında, “Bu anlamlı konferansı düzenleyen, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Burada bulunan herkesi, acısını yüreğinde taşıyan tüm şehit ailelerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hayatını kaybeden tüm evlatlarımızı rahmetle, özlemle anıyorum. Ben bir Kürt annesiyim. Oğlumu daha 12 yaşındayken, babasıyla birlikte 13 kurşunla kaybettim. İkisinin mezarına sarılarak büyüttüm acımı. Bir annenin yaşayabileceği en ağır yükü taşıyorum yıllardır. Ama bu acının başka anaların yüreğine düşmemesi için buradayım. Barış için, birlikte yaşamanın yollarını aramak için buradayım. Artık ne Kürdistan’da ne de Türkiye’nin başka bir yerinde çocuklar öldürülmesin istiyoruz. Ne bir annenin daha yüreği yansın, ne bir çocuk mezarda büyüsün. Evlatlarımızı kaybettik, ama umutlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Bizler artık gözyaşı değil, adalet, eşitlik ve barış istiyoruz. Çünkü barış, hepimize iyi gelecek” dedi.

Sağlık sorunları nedeniyle konferansa katılamayan ancak mesaj gönderen Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ise şunları söyledi: 

“Bütün katılımcıları selamlıyorum. Sağlık sorunları yaşadığım için doktorum seyahate izin vermiyor. Bu nedenle aranızda olamadım.

Ben barışı destekliyorum. Benim evladım şehit oldu. Başka annelerin yüreği yanmasın diye devletimizin ve milletimizin gittiği yoldan gidiyorum. Benim evladımın bedeninden 17 kurşun çıktı. Kaç bayramdır Erensiz geçiriyorum. Başka hiçbir annenin bayramlarımı evlatsız geçirmesini istemiyorum. Toplantıya katılan herkese bu duygularımı iletmek istiyorum. Ben hala Eren’imden kalan tuşlu telefonu kullanıyorum. Yapmış olduğunuz bu çalışmayı çok kıymetli buluyorum. Başka annelerin evlatlarını kaybetmesine rıza gösteremem. Barışı savunmayayım da ne yapayım!.”

Basına kapalı olan “Barışa Giden Yol: Hafıza ve Adalet” konferansı iki gün sürecek.

Basına kapalı olan “Barışa Giden Yol: Hafıza ve Adalet” konferansı iki gün sürecek.

Yarın saat 14:30’da sona erecek konferansın ardından sonuç bildirgesi okunacak.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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