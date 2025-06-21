Ekonomik Belirsizliğe Yanıt: İsviçre Merkez Bankası Faiz Oranını Sıfıra Çekti
İsviçre'de 4 yıl sonra ilk kez deflasyon görüldü. İsviçre'den sürpriz hamle geldi. İsviçre Merkez Bankası, düşen enflasyon, İsviçre frangındaki değerlenme ve ticaret politikalarının neden olduğu ekonomik belirsizliğe yanıt olarak faiz oranını sıfıra çekti.
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İsviçre Merkez Bankası, Perşembe günü faiz oranını sıfıra indirdi.
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Açıklamanın devamı ise şöyle:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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