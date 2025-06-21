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Ekonomik Belirsizliğe Yanıt: İsviçre Merkez Bankası Faiz Oranını Sıfıra Çekti

Ekonomik Belirsizliğe Yanıt: İsviçre Merkez Bankası Faiz Oranını Sıfıra Çekti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.06.2025 - 11:00

İsviçre'de 4 yıl sonra ilk kez deflasyon görüldü. İsviçre'den sürpriz hamle geldi. İsviçre Merkez Bankası, düşen enflasyon, İsviçre frangındaki değerlenme ve ticaret politikalarının neden olduğu ekonomik belirsizliğe yanıt olarak faiz oranını sıfıra çekti.

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İsviçre Merkez Bankası, Perşembe günü faiz oranını sıfıra indirdi.

İsviçre Merkez Bankası, Perşembe günü faiz oranını sıfıra indirdi.

SNB, piyasaların ve Reuters anketinin beklediği gibi politika faizini %0,25'ten 25 baz puan düşürdü.

Bu, Mart 2024'te borçlanma maliyetlerini düşürmeye başladıktan sonra merkez bankasının art arda altıncı faiz indirimi oldu.

Merkez bankası 2014'ten 2022'ye kadar sürdürdüğü ancak bankalar, tasarruf sahipleri ve sigorta şirketleri arasında popüler olmayan bir politika olan negatif faiz oranlarına geri dönmenin eşiğinde duruyor.

Yapılan açıklamada, 'Enflasyonist baskı bir önceki çeyreğe kıyasla azaldı. Bugünkü para politikası gevşemesiyle SNB, enflasyonist baskının azalmasına karşı koyuyor' denildi.

Açıklamanın devamı ise şöyle:

Açıklamanın devamı ise şöyle:

'Enflasyon, son para politikası değerlendirmesinden bu yana daha da düşmüştür. Şubat ayında %0,3 olan enflasyon Mayıs ayında -%0,1'e gerilemiştir. Bu düşüş temel olarak turizm ve petrol ürünleri fiyatlarındaki gelişmeden kaynaklanmıştır.

Mart ayına kıyasla, yeni koşullu enflasyon tahmini kısa vadede daha düşüktür. Orta vadede ise Mart ayına kıyasla neredeyse hiç değişiklik yoktur. Tahmin, tüm tahmin ufku boyunca fiyat istikrarı aralığındadır . Ortalama yıllık enflasyon 2025 için %0,2, 2026 için %0,5 ve 2027 için %0,7'dir. Tahmin, SNB politika faizinin tüm tahmin ufku boyunca %0 olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bugünkü faiz indirimi olmasaydı, tahmin daha düşük olacaktı.

Küresel ekonomi 2025'in ilk çeyreğinde ılımlı bir hızda büyümeye devam etmiştir. Önümüzdeki çeyrekler için küresel ekonomik görünüm, ticari gerilimlerdeki artış nedeniyle kötüleşmiştir.

SNB, temel senaryosunda küresel ekonomideki büyümenin önümüzdeki çeyreklerde zayıflayacağını öngörmektedir. ABD'de enflasyonun önümüzdeki çeyreklerde yükselmesi muhtemeldir. Buna karşın Avrupa'da enflasyonist baskının daha da azalması beklenmektedir.

Küresel ekonomiye ilişkin senaryo yüksek belirsizliğe tabi olmaya devam etmektedir. Örneğin, ticaret engelleri daha da artırılarak küresel ekonomide daha belirgin bir yavaşlamaya yol açabilir. Aynı zamanda, maliye politikasının büyümeyi beklenenden daha güçlü bir şekilde destekleyeceği de göz ardı edilemez.

İsviçre'nin GSYİH büyümesi 2025'in ilk çeyreğinde güçlü seyretmiştir. Ancak bu gelişme büyük ölçüde diğer ülkelerde olduğu gibi ABD'ye yapılan ihracatın öne çekilmesinden kaynaklanmıştır. Bu etkilerden arındırıldığında büyüme ivmesi daha ılımlı olmuştur.

Güçlü ilk çeyreğin ardından büyümenin tekrar yavaşlaması ve yılın geri kalanında oldukça durgun seyretmesi muhtemeldir. SNB, 2025 yılının tamamı için GSYH büyümesinin %1 ila %1,5 arasında olmasını beklemektedir. SNB şu anda 2026 yılı için de %1 ila %1,5 arasında bir GSYH büyümesi öngörmektedir. İşsizliğin hafifçe artmaya devam etmesi muhtemeldir.

İsviçre için ekonomik görünüm belirsizliğini korumaktadır. Yurtdışındaki gelişmeler ana riski oluşturmaya devam etmektedir.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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