Rekor Bir Türk'e Geçti: Dünyanın En Pahalı Evi 130 Milyon Dolara Türk Milyardere Satıldı

Dünyanın en pahalı evi 130 milyon dolara bir Türk milyardere satıldı. Satış sonrası Dubai'de “dünya rekoru kırıldı” diye haberler çıktı. Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın haberine göre, 2025 yılının ilk 5 ayında ilk kez, Türk vatandaşlarının yurt dışından satın aldığı gayrimenkullerin sayısı, yabancıların Türkiye'de satın aldığı konut sayısını geride bıraktı.