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Rekor Bir Türk'e Geçti: Dünyanın En Pahalı Evi 130 Milyon Dolara Türk Milyardere Satıldı

Rekor Bir Türk'e Geçti: Dünyanın En Pahalı Evi 130 Milyon Dolara Türk Milyardere Satıldı

Dubai
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.06.2025 - 09:37

Dünyanın en pahalı evi 130 milyon dolara bir Türk milyardere satıldı. Satış sonrası Dubai'de “dünya rekoru kırıldı” diye haberler çıktı. Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın haberine göre, 2025 yılının ilk 5 ayında ilk kez, Türk vatandaşlarının yurt dışından satın aldığı gayrimenkullerin sayısı, yabancıların Türkiye'de satın aldığı konut sayısını geride bıraktı.

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Dünya'nın en “pahalı konut alımı” rekoru bir Türk’e geçti.

Dünya'nın en “pahalı konut alımı” rekoru bir Türk’e geçti.

Türkiye'de konut fiyatlarının hızına yetişilmez oldu. Çok sayıda insan için Türkiye'de ev almak hayal oldu. Bu da değişimi beraberinde getirdi.

Rekor seviyede artan fiyatlar, Türk vatandaşlarının konut alım tercihlerini kökten değiştirirken, 2025 yılının ilk 5 ayında ilk kez Türk vatandaşları yurt dışından satın aldığı konut sayısında, yabancıların Türkiye'den aldığı konut sayısını geride bıraktı.

2021 yılında Türk vatandaşları yurt dışından yalnızca 371 konut satın alırken, yabancıların Türkiye'den satın aldığı konut sayısı 5 bin 634 olarak kayıtlara geçmişti.

2021 yılında Türk vatandaşları yurt dışından yalnızca 371 konut satın alırken, yabancıların Türkiye'den satın aldığı konut sayısı 5 bin 634 olarak kayıtlara geçmişti.

Aradan geçen sürede yatırım alışkanlıkları köklü şekilde değişirken, 2025 yılının ilk 5 ayında yurt dışından daire ve malikane satın alan Türklerin sayısı 793'e yükseldi.

Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın haberine göre, konut satışlarının mercek altına alındığı geçtiğimiz yıla ait raporlarda, dünyanın en pahalı evi 130 milyon dolara satıldığı görüldü.

Basına yansıyan haberlere göre daire, bir Türk milyarder tarafından satın alındı ancak daireyi alan Türk iş insanının kimliği gizli tutuldu. 

130 milyon dolara satın alınan süper lüks dairenin inşaatının 2027 yılında tamamlanması beklenirken, projeye ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı.

 Satış sonrası Dubai'de “dünya rekoru kırıldı” diye haberler çıktı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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