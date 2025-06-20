Rekor Bir Türk'e Geçti: Dünyanın En Pahalı Evi 130 Milyon Dolara Türk Milyardere Satıldı
Dünyanın en pahalı evi 130 milyon dolara bir Türk milyardere satıldı. Satış sonrası Dubai'de “dünya rekoru kırıldı” diye haberler çıktı. Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın haberine göre, 2025 yılının ilk 5 ayında ilk kez, Türk vatandaşlarının yurt dışından satın aldığı gayrimenkullerin sayısı, yabancıların Türkiye'de satın aldığı konut sayısını geride bıraktı.
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Dünya'nın en “pahalı konut alımı” rekoru bir Türk’e geçti.
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2021 yılında Türk vatandaşları yurt dışından yalnızca 371 konut satın alırken, yabancıların Türkiye'den satın aldığı konut sayısı 5 bin 634 olarak kayıtlara geçmişti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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