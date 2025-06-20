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3 Aylık Yaz Tatili Başlıyor: 20 Milyon Öğrenci Bugün Karne Alacak

3 Aylık Yaz Tatili Başlıyor: 20 Milyon Öğrenci Bugün Karne Alacak

Öğrenci
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.06.2025 - 08:47

Türkiye’yi karne heyecanı sardı. Milyonlarca öğrenci bugün karne heyecanı yaşıyor. Okullarda eğitim öğretim dönemi sona eriyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün karnelerini alacak ve 3 aylık yaz tatiline çıkacak.

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Okullardaki karne heyecanı tüm Türkiye'yi sardı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında sona gelindi.

Okullardaki karne heyecanı tüm Türkiye'yi sardı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında sona gelindi.

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 binden fazla öğretmen için 3 aylık yaz tatili başlıyor.

Öğrenciler, eğitim öğretim yılının son haftasını sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetler ile geçirdi.

Öğrenciler, eğitim öğretim yılının son haftasını sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetler ile geçirdi.

Lise son sınıf öğrencileri ve mezunlarının ise önünde YKS maratonu var.  Adaylar, yarın ve Pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınavlar 23 Haziran'da başlayacak.

Sınav Ankara, Bursa, Erzurumİstanbul ve Konya olmak üzere 5 ilde yapılacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat ile bu yıl eğitim öğretim süreçlerinde, bir dizi yenilik hayata geçirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat ile bu yıl eğitim öğretim süreçlerinde, bir dizi yenilik hayata geçirildi.

Yeni müfredat okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde ilk kez uygulandı.

2024-2025 eğitim-öğretim yılındaki ana gündem konularından biri de mesleki ve teknik eğitim oldu.

Ortaokulların 7. ve 8. sınıflarında zanaat atölyeleri oluşturulmasının ardından, bu yıldan itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin bünyelerinde meslek ortaokulları açıldı.

Öğretmenlerin 2025 Haziran dönemi Mesleki Çalışma Programı da belli oldu. Buna göre 23-27 Haziran tarihlerinde, öğretmenler istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında Mesleki Çalışma Programı'na katılabilecek.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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