3 Aylık Yaz Tatili Başlıyor: 20 Milyon Öğrenci Bugün Karne Alacak
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Okullardaki karne heyecanı tüm Türkiye'yi sardı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında sona gelindi.
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Öğrenciler, eğitim öğretim yılının son haftasını sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetler ile geçirdi.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat ile bu yıl eğitim öğretim süreçlerinde, bir dizi yenilik hayata geçirildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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