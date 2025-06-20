3 Aylık Yaz Tatili Başlıyor: 20 Milyon Öğrenci Bugün Karne Alacak

Yeni müfredat okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde ilk kez uygulandı.

2024-2025 eğitim-öğretim yılındaki ana gündem konularından biri de mesleki ve teknik eğitim oldu.

Ortaokulların 7. ve 8. sınıflarında zanaat atölyeleri oluşturulmasının ardından, bu yıldan itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin bünyelerinde meslek ortaokulları açıldı.

Öğretmenlerin 2025 Haziran dönemi Mesleki Çalışma Programı da belli oldu. Buna göre 23-27 Haziran tarihlerinde, öğretmenler istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında Mesleki Çalışma Programı'na katılabilecek.