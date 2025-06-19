Cezaevinde Olan Ekrem İmamoğlu Sosyal Medyadan Seslendi: "Düzmece Olduğunu Bilerek İmzalayın"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun isteği dikkat çekti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen isimlerin sayısının artmasına ilişkin konuşan İmamoğlu, 'Buradan dostlarıma sesleniyorum: Gerekirse önünüze konulan o iftiranameleri düzmece olduğunu bilerek imzalayın. O imzaların yükünü tek başıma taşırım' dedi
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Tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
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İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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