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Cezaevinde Olan Ekrem İmamoğlu Sosyal Medyadan Seslendi: "Düzmece Olduğunu Bilerek İmzalayın"

Cezaevinde Olan Ekrem İmamoğlu Sosyal Medyadan Seslendi: "Düzmece Olduğunu Bilerek İmzalayın"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.06.2025 - 00:03

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun isteği dikkat çekti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen isimlerin sayısının artmasına ilişkin konuşan İmamoğlu, 'Buradan dostlarıma sesleniyorum: Gerekirse önünüze konulan o iftiranameleri düzmece olduğunu bilerek imzalayın. O imzaların yükünü tek başıma taşırım' dedi

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Tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp etkin pişmanlık yararlananlara yeni isimler eklendi. Ogün Soytekin, Bülent Yılmaz, Nezahat Kurt, Murat Erenler etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi. Tutuklu olan ASOY İnşaat'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Adem Soytekin'in de itirafçı olduğu iddia edildi.

Bugün yaşanan gelişmenin ardından İmamoğlu'nun isteği dikkat çekti.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Savcılık makamı eliyle yürütülen bu kirli kumpasta; iş insanları, bürokratlarım, yol arkadaşlarım; baskı, tehdit ve şantajla iftiraya zorlanıyor. Hayatında adliye koridoruna uğramamış tertemiz insanlar, tarihimizin en sistematik ve en utanç verici yargı tacizine maruz bırakılıyor.

Bir avuç yargı mensubunun hırsı, kini ve siyasi çıkarları uğruna tertemiz insanlar zulüm görüyor. Devletin adalet eli bir şantaj aracına dönüştürülüyor:

“Seni mahvedeceğiz. Aileni tutuklayacağız. Çoluğundan çocuğundan yıllarca ayrı bırakacağız. Gel, iftira at, kurtul!”

Bu cümleler o karanlık odalarda yankılanıyor. SEGBİS kayıtlarında, kamera görüntülerinde, tanıklıklarda duruyor. Bunları kimse bilmiyor, bunlar gizlenecek sanmayın!

15 Ocak 2025’te açıkça söyledim, bu vesileyle tekrar ediyorum:

“Mert olun, cezamı onaylayın; ama masum arkadaşlarımı rahat bırakın!”

Mert değilsiniz!

Yol arkadaşlarımı, selam verdiğimiz insanları en değerli kutsalları olan aileleriyle tehdit ediyorsunuz. Mafyanın bile kullanmayacağı yöntemlere başvuruyorsunuz!

Buradan dostlarıma sesleniyorum:

Onurunuzu, haysiyetinizi, ailelerinizi ve evlatlarınızı koruyun.

Gerekirse önünüze konulan o iftiranameleri düzmece olduğunu bilerek imzalayın. Hiçbirinizin çocuğunun geleceği benim özgürlüğümden daha kıymetsiz değil.

Ben o imzaların yükünü tek başıma taşırım.

Biz bu yola milletin kaderini omuzlamak ve taşımak üzere çıktık. Kendi kaderimiz ne ki. Bu omuzlar, bir evladın gözyaşı uğruna susturulan herkesin kaderini taşımaya hazırdır. Hiç üzülmeyin. Ama bu kirli düzene boyun eğmeyeceğimi de kimse unutmasın!

Bu karanlık elbet bitecek. Yeniden aydınlığa ulaşacağız. O gün geldiğinde, sadece adalet değil, onur, şeref ve haysiyet kazanacak.'

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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