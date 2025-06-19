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TBMM'den Geçti! Belediyeler Artık Öğrenci Yurdu Açamayacak: Ruhsat Yetkisi Bakanlığa Verildi

TBMM'den Geçti! Belediyeler Artık Öğrenci Yurdu Açamayacak: Ruhsat Yetkisi Bakanlığa Verildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.06.2025 - 18:20

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasayla birlikte, belediyelerin öğrenci yurtlarına ruhsat verme yetkisi kaldırıldı. Ruhsat yetkisi bakanlığın iznine tabi hale getirildi.

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Yeni düzenlemeyle birlikte ''belediyelerin açtığı yurtlara ne olacak?'' sorusu merak konusu oldu.

Yeni düzenlemeyle birlikte ''belediyelerin açtığı yurtlara ne olacak?'' sorusu merak konusu oldu.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile belediyelerin öğrenci yurdu açma ve ruhsatlandırma yetkisi kaldırıldı.

Kabul edilen yeni düzenlemeye göre, bu yetkiler Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi. Artık belediyeler, öğrenci yurtlarına ruhsat ve izin veremeyecek.

Kabul edilen yeni düzenlemeye göre, bu yetkiler Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi. Artık belediyeler, öğrenci yurtlarına ruhsat ve izin veremeyecek.

Ortaokul ve lise düzeyindeki yurtlar için izin ve ruhsat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilirken, yükseköğrenim düzeyindeki yurtlar için yetki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na geçti. Her iki bakanlık, bu yetkilerini valiliklere devredebilecek. Uygulama detayları yönetmelikle belirlenecek.

Düzenleme ile belediyelerin doğrudan yurt açma yetkisi de ortadan kalktı. Eğer ilgili bakanlıklar belediyelerin açmak istediği yurtlara onay vermezse, bu yurtlar açılamayacak.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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