TBMM'den Geçti! Belediyeler Artık Öğrenci Yurdu Açamayacak: Ruhsat Yetkisi Bakanlığa Verildi

Ortaokul ve lise düzeyindeki yurtlar için izin ve ruhsat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilirken, yükseköğrenim düzeyindeki yurtlar için yetki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na geçti. Her iki bakanlık, bu yetkilerini valiliklere devredebilecek. Uygulama detayları yönetmelikle belirlenecek.

Düzenleme ile belediyelerin doğrudan yurt açma yetkisi de ortadan kalktı. Eğer ilgili bakanlıklar belediyelerin açmak istediği yurtlara onay vermezse, bu yurtlar açılamayacak.