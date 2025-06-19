TBMM'den Geçti! Belediyeler Artık Öğrenci Yurdu Açamayacak: Ruhsat Yetkisi Bakanlığa Verildi
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Yeni düzenlemeyle birlikte ''belediyelerin açtığı yurtlara ne olacak?'' sorusu merak konusu oldu.
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Kabul edilen yeni düzenlemeye göre, bu yetkiler Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi. Artık belediyeler, öğrenci yurtlarına ruhsat ve izin veremeyecek.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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