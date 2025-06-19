Cezaevinde Olan Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Mehmet Pehlivan Tutuklandı: "Ben Giderim, Yerime Yüzlercesi Gelir"
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ifadeye çağrılmıştı. Avukat Mehmet Pehlivan çıkarıldığı mahkemece “suç örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı. Karar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehmet Pehlivan '“Suç örgütüne üye olmak” iftirasıyla tutuklandım. Oysa benim üye olduğum tek örgüt, Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu’dur. Yani bu ülkenin onurlu savunma geleneğidir. Ne bir suç yapısının, ne bir kumpas senaryosunun parçası oldum. Olmam'' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp, ifadesine başvurulan avukat Mehmet Pehlivan, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan için karar çıktı.
İşte o paylaşım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın