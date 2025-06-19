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Cezaevinde Olan Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Mehmet Pehlivan Tutuklandı: "Ben Giderim, Yerime Yüzlercesi Gelir"

Cezaevinde Olan Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Mehmet Pehlivan Tutuklandı: "Ben Giderim, Yerime Yüzlercesi Gelir"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.06.2025 - 20:03

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ifadeye çağrılmıştı. Avukat Mehmet Pehlivan çıkarıldığı mahkemece “suç örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı. Karar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehmet Pehlivan '“Suç örgütüne üye olmak” iftirasıyla tutuklandım. Oysa benim üye olduğum tek örgüt, Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu’dur. Yani bu ülkenin onurlu savunma geleneğidir. Ne bir suç yapısının, ne bir kumpas senaryosunun parçası oldum. Olmam'' dedi.

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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp, ifadesine başvurulan avukat Mehmet Pehlivan, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp, ifadesine başvurulan avukat Mehmet Pehlivan, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Kendisine yapılan çağrı üzerine adliyeye gelen avukat Mehmet Pehlivan, ifadesinin ardından savcılık tarafından, 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Pehlivan'ın tutuklamaya sevk yazısı da ortaya çıktı.

Sevk yazısında, şüphelinin örgüt kapsamında hareket ettiği, 19.03.2025 tarihi öncesinde hakkında soruşturma yürütülen şüphelilerin gözaltı ve sonraki süreçlerinde soruşturma sürecini takip edecek avukatların kim olacağı hususunda planlama yaptığı, bu şekilde dosyada ifadesi alınan kişilerin ifadelerine ulaşmayı amaçladığı, halihazırda dosya kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin avukatlarını örgüt faaliyetleri kapsamında organize ettiği belirtildi. Sevk yazısında, Pehlivan'ın dosya kapsamında ifade vermek isteyen tutuklu şüphelilere baskı yaptığı ve kontrolündeki avukatları şüphelilerin bulundukları cezaevlerine yönlendirdiği, şüphelilerle görüşen bu avukatların şahısların konuşmamaları yönünde telkin ve baskılarda bulundukları, örgütün çözülmemesine yönelik eylemlerde bulunduğu dikkate alındığında; şüphelinin suç örgütü içerisinde önemli bir konumda bulunduğu, örgütün dağılmaması ve çözülmemesi maksadıyla hareket ettiği, bu nedenle suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğu hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, şüphelinin delilleri karartma, dışarıda bulunan şüphelilere ve tanıklara baskı yapacağı hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunduğunun dikkate alındığına da yer verildi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan için karar çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan için karar çıktı.

Pehlivan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mehmet Pehlivan, 

'“Suç örgütüne üye olmak” iftirasıyla tutuklandım. Oysa benim üye olduğum tek örgüt, Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu’dur. Yani bu ülkenin onurlu savunma geleneğidir. Ne bir suç yapısının, ne bir kumpas senaryosunun parçası oldum. Olmam.

Bu açık bir yargı kumpasıdır. Tek nedeni de herkesin bildiği üzere Ekrem İmamoğlu’nun avukatlığını yapmamdır. Amaçları korkutmak, susturmak, yalnızlaştırmaktır. Boşuna uğraşıyorlar. Çünkü biz avukatlar teslim olmayız.

İmamoğlu’na avukatlık yapmayı suç sayan bu çarpık zihniyete sesleniyorum: Eğer bu görevi “ateşten gömlek” ilan ediyorsanız, bilin ki biz o gömleği çoktan giydik, yanmayız. Ben giderim, yerime yüzlercesi gelir. Çünkü biz haklının yanındayız. Çünkü biz eğilmeyiz, susmayız, vazgeçmeyiz.

Çünkü bizim avukatlık pratiğimiz boyun eğmez' diye yazdı.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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