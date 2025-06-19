Cezaevinde Olan Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Mehmet Pehlivan Tutuklandı: "Ben Giderim, Yerime Yüzlercesi Gelir"

Pehlivan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mehmet Pehlivan,

'“Suç örgütüne üye olmak” iftirasıyla tutuklandım. Oysa benim üye olduğum tek örgüt, Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu’dur. Yani bu ülkenin onurlu savunma geleneğidir. Ne bir suç yapısının, ne bir kumpas senaryosunun parçası oldum. Olmam.

Bu açık bir yargı kumpasıdır. Tek nedeni de herkesin bildiği üzere Ekrem İmamoğlu’nun avukatlığını yapmamdır. Amaçları korkutmak, susturmak, yalnızlaştırmaktır. Boşuna uğraşıyorlar. Çünkü biz avukatlar teslim olmayız.

İmamoğlu’na avukatlık yapmayı suç sayan bu çarpık zihniyete sesleniyorum: Eğer bu görevi “ateşten gömlek” ilan ediyorsanız, bilin ki biz o gömleği çoktan giydik, yanmayız. Ben giderim, yerime yüzlercesi gelir. Çünkü biz haklının yanındayız. Çünkü biz eğilmeyiz, susmayız, vazgeçmeyiz.

Çünkü bizim avukatlık pratiğimiz boyun eğmez' diye yazdı.