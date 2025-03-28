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Mehmet Pehlivan Kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Mehmet Pehlivan Neden Gözaltına Alındı?

Mehmet Pehlivan Kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Mehmet Pehlivan Neden Gözaltına Alındı?

Ekrem İmamoğlu İBB
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.03.2025 - 10:20

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından avukatı da gözaltına alındı. 28 Mart sabah saatlerinde evinde gözaltına alınarak sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen Pehlivan, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Avukat Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alınma nedeni ve kim olduğu ise merak ediliyor. Peki, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan neden gözaltına alındı? Mehmet Pehlivan kimdir? 

İşte, detaylar...

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Mehmet Pehlivan Kimdir?

Mehmet Pehlivan Kimdir?

Mehmet Pehlivan, 2011 yılında İstanbul, Büyükçekmece'de yer alan Gürpınar 80. Yıl Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2012 yılında başladığı lisans öğrenimini 2016 yılında tamamladı.

Mehmet Pehlivan'ın Avukatlık Kariyeri

Mehmet Pehlivan'ın Avukatlık Kariyeri

Mehmet Pehlivan, üniversite eğitiminin ardından uluslararası faaliyet gösteren bir hukuk bürosunda stajyer olarak göreve başladı. 2017 yılında stajını tamamlayan Pehlivan, Pehlivan & İlkakın Hukuk Bürosu'nun kurucu ortakları arasında yer aldı. 

İstanbul Barosu'nda kayıtlı olan Pehlivan, 2019 yılında ise Mehmet Pehlivan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu'nu kurarak avukatlık kariyerini burada sürdürmeye karar verdi.

Mehmet Pehlivan Neden Gözaltına Alındı?

Mehmet Pehlivan Neden Gözaltına Alındı?

Mehmet Pehlivan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutukluluk sürecinde dikkat çeken isimler arasındaydı. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, 28 Mart tarihinde sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. 

Pehlivan hakkında 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu ve 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında gözaltı kararı verildiği ortaya çıktı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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