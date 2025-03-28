Mehmet Pehlivan Kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Mehmet Pehlivan Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından avukatı da gözaltına alındı. 28 Mart sabah saatlerinde evinde gözaltına alınarak sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen Pehlivan, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Avukat Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alınma nedeni ve kim olduğu ise merak ediliyor. Peki, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan neden gözaltına alındı? Mehmet Pehlivan kimdir?

İşte, detaylar...