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Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan Gözaltına Alındı!

Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan Gözaltına Alındı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
28.03.2025 - 01:43

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, X hesabından yaptığı bir açıklamayla Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını bildirdi.

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CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer sosyal medya hesabından yeni gelişmeyi duyurdu.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer sosyal medya hesabından yeni gelişmeyi duyurdu.

Buna göre, 23 Mart Pazar günü hakkındaki 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı.

İstanbul'da gözaltına alınan İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın Vatan Emniyet'e götürüldüğü öğrenildi.

X hesabından açıklamada bulunan Özer "Bir uydurma gerekçe ve bir uydurma gözaltı daha !!!" diyerek karara tepki gösterdi.

X hesabından açıklamada bulunan Özer "Bir uydurma gerekçe ve bir uydurma gözaltı daha !!!" diyerek karara tepki gösterdi.
twitter.com

'Bir uydurma gerekçe ve bir uydurma gözaltı daha !!!

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Ne yaparsanız yapın gerçeklerin üstünü örtemeyeceksiniz.

Millet büyüktür!!!'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından da karara yönelik bir açıklama yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından da karara yönelik bir açıklama yapıldı.
x.com

'Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın.'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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