Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan Gözaltına Alındı!
Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan Gözaltına Alındı!
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, X hesabından yaptığı bir açıklamayla Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını bildirdi.
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CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer sosyal medya hesabından yeni gelişmeyi duyurdu.
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X hesabından açıklamada bulunan Özer "Bir uydurma gerekçe ve bir uydurma gözaltı daha !!!" diyerek karara tepki gösterdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından da karara yönelik bir açıklama yapıldı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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