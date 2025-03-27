KONDA Araştırması: Ekrem İmamoğlu Protestolarını Haklı Bulanlar Çoğunlukta!
KONDA Araştırması: Ekrem İmamoğlu Protestolarını Haklı Bulanlar Çoğunlukta!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde gözaltına alınmış ve “yolsuzluk” iddiasıyla 23 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Türkiye’nin önde gelen araştırma şirketlerinden KONDA, İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlayan protesto gösterileri hakkında yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
KONDA’nın araştırmasına göre Ekrem İmamoğlu için düzenlenen protestoları haklı bulanlar çoğunlukta yer alıyor.
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Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar tüm Türkiye’ye yayılmıştı.
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KONDA, Ekrem İmamoğlu için düzenlenen eylemlerle ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
KONDA paylaşılan grafiğin okunmasının şöyle olması gerektiğini duyurdu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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