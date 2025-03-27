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KONDA Araştırması: Ekrem İmamoğlu Protestolarını Haklı Bulanlar Çoğunlukta!

KONDA Araştırması: Ekrem İmamoğlu Protestolarını Haklı Bulanlar Çoğunlukta!

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.03.2025 - 23:46

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde gözaltına alınmış ve “yolsuzluk” iddiasıyla 23 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Türkiye’nin önde gelen araştırma şirketlerinden KONDA, İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlayan protesto gösterileri hakkında yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. 

KONDA’nın araştırmasına göre Ekrem İmamoğlu için düzenlenen protestoları haklı bulanlar çoğunlukta yer alıyor.

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Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar tüm Türkiye’ye yayılmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar tüm Türkiye’ye yayılmıştı.

Saraçhane’de CHP öncülüğünde başlayan eylemlere birçok üniversite öğrencisi de destek vermişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Türkiye genelinde eylemlere katılan yaklaşık 2 bin kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

KONDA, Ekrem İmamoğlu için düzenlenen eylemlerle ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

KONDA, Ekrem İmamoğlu için düzenlenen eylemlerle ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

KONDA araştırmasına göre, halkın yüzde 21’i eylemleri haklı bulurken, yüzde 52’si düzeni bozmadıkça eylemlere hak veriyor. 

Protestoları haklı bulmayanların oranı ise yüzde 27 olarak ölçüldü.

KONDA paylaşılan grafiğin okunmasının şöyle olması gerektiğini duyurdu.

KONDA paylaşılan grafiğin okunmasının şöyle olması gerektiğini duyurdu.
twitter.com

Araştırmaya katılanların;

-Yüzde 21’i eylemleri haklı buluyor.

-Yüzde 52’si düzeni bozmadıkça eylemlere hak veriyor.

-Yüzde 27’si ise eylemler haksızdır diyor.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını DOĞRU bulanların;

-Yüzde 3’ü eylemleri haklı buluyor.

-Yüzde 32’si düzeni bozmadıkça eylemlere hak veriyor.

-Yüzde 65’i ise eylemler haksızdır diyor. 

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını YANLIŞ bulanların;

-Yüzde 43’ü eylemleri haklı buluyor.

-Yüzde 56’sı düzeni bozmadıkça eylemlere hak veriyor.

-Yüzde 2’si ise eylemler haksızdır diyor.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına dair FİKRİM YOK diyenlerin; 

-Yüzde 5’i eylemleri haklı buluyor.

-Yüzde 65’i düzeni bozmadıkça eylemlere hak veriyor.

-Yüzde 30’u ise eylemler haksızdır diyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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