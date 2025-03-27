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AKP MKYK Üyesi Eski Futbolcu Mesut Özil’den EspressoLab Paylaşımı

AKP MKYK Üyesi Eski Futbolcu Mesut Özil’den EspressoLab Paylaşımı

Mesut Özil
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.03.2025 - 23:14

Mesut Özil, CHP tarafından açıklanan boykot listesinde yer almasıyla gündemden düşmeyen EspressoLab'a arkadaşlarıyla giderek paylaşımda bulundu. 

Mesut Özil paylaşımını “10 numara kahve” olarak yaptı.

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Kahve zinciri EspressoLab, CHP tarafınan açıklanan boykot listesinde yer almıştı.

Kahve zinciri EspressoLab, CHP tarafınan açıklanan boykot listesinde yer almıştı.

Şirketin CHP’nin boykot listesinde yer alması sonrasında AKP’li vatandaşlar tarafından şirkete destek mesajları geliyordu.

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank da kahve zincirine giderek destek paylaşımında bulunmuştu.

EspressoLab’tan paylaşım yapanlara Mesut Özil de eklendi.

EspressoLab’tan paylaşım yapanlara Mesut Özil de eklendi.

Geçtiğimiz günlerde AKP MKYK listesinde yer alan eski futbolcu Mesut Özil bir grup arkadaşıyla birlikte gittiği EspressoLab’tan paylaşımda bulundu.

Özil paylaşımında “10 numara kahve” açıklamasında bulundu.

Mesut Özil’in paylaşımı

Mesut Özil’in paylaşımı

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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