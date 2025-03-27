AKP MKYK Üyesi Eski Futbolcu Mesut Özil’den EspressoLab Paylaşımı
AKP MKYK Üyesi Eski Futbolcu Mesut Özil’den EspressoLab Paylaşımı
Mesut Özil, CHP tarafından açıklanan boykot listesinde yer almasıyla gündemden düşmeyen EspressoLab'a arkadaşlarıyla giderek paylaşımda bulundu.
Mesut Özil paylaşımını “10 numara kahve” olarak yaptı.
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Kahve zinciri EspressoLab, CHP tarafınan açıklanan boykot listesinde yer almıştı.
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EspressoLab’tan paylaşım yapanlara Mesut Özil de eklendi.
Mesut Özil’in paylaşımı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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