İstanbul’daki Eylemlere Katılmıştı: Sosyal Medya Fenomeni Elif Uluğ Gözaltına Alındı
İstanbul’daki Eylemlere Katılmıştı: Sosyal Medya Fenomeni Elif Uluğ Gözaltına Alındı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrasında başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde protesto gösterileri düzenlenmeye başlanmıştı.
Gösterilere ilk gündem beri katılım gösteren sosyal medya fenomeni Elif Uluğ’un bugün İstanbul Mecidiyeköy’de düzenlenen eylemde polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta gözaltına alınmıştı.
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Sosyal medya fenomeni Elif Uluğ da gözaltına alındı.
Elif Uluğ’un gözaltına alındığı Pointer isimli hesap da paylaştı.
Elif Uluğ’un eylemlerde çektiği video viral olmuştu 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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