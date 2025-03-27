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İstanbul’daki Eylemlere Katılmıştı: Sosyal Medya Fenomeni Elif Uluğ Gözaltına Alındı

İstanbul’daki Eylemlere Katılmıştı: Sosyal Medya Fenomeni Elif Uluğ Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.03.2025 - 22:26

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrasında başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde protesto gösterileri düzenlenmeye başlanmıştı.

Gösterilere ilk gündem beri katılım gösteren sosyal medya fenomeni Elif Uluğ’un bugün İstanbul Mecidiyeköy’de düzenlenen eylemde polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta gözaltına alınmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu, polisteki sorgusu sonrasında 23 Mart Pazar günü sabah saatlerinde tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

İBB Başkanının tutuklanması sonrasında başta İstanbul’da olmak üzere birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın son açıklamasında göre eylemlerde yaklaşık 2 bin kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Elif Uluğ da gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Elif Uluğ da gözaltına alındı.

Sosyal medyada yaptığı içeriklerle tanınan Elif Uluğ’un da bugün İstanbul’da bulunan Cevahir AVM önünde yapılan eylemde gözaltına alındığı öğrenildi.

Elif Uluğ’un gözaltına alındığı Pointer isimli hesap da paylaştı.

Elif Uluğ’un gözaltına alındığı Pointer isimli hesap da paylaştı.
twitter.com

Elif Uluğ’un eylemlerde çektiği video viral olmuştu 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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