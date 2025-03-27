Fatih Portakal’dan RTÜK’e Tepki: “Arkadaş Ben Diz Çökmeyeceğim!”
Fatih Portakal’dan RTÜK’e Tepki: “Arkadaş Ben Diz Çökmeyeceğim!”
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile ilgili haber yapan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısını yayınlayan kanallara ceza vermişti.
RTÜK tarafından Sözcü TV’ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasına kanalın ekran yüzlerinden Fatih Portakal tepki gösterdi.
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RTÜK’ün Ekrem İmamoğlu yayınlarıyla ilgili cezaları bugün açıklanmıştı.
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Sözcü TV’den Fatih Portakal cezalara tepki gösterdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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