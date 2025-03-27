Fatih Portakal’dan RTÜK’e Tepki: “Arkadaş Ben Diz Çökmeyeceğim!”

RTÜK tarafından Sözcü TV’ye 10 gün ekran karartma, Halk TV’ye program durdurma ile para cezası, TELE 1 ve NOW TV’ye de çeşitli cezalar verilmişti.

RTÜK cezaların gerekçesi olarak, 'devlet büyüklerine, kamu görevi yürüten kurum ve temsilcilerine, hâkimlere ve savcılara, emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerine hakaret edilmesi; halkın sokağa davet edilerek ayaklanma çağırılarında bulunulması, yerli markaların hedef gösterilmesi, soruşturmayla ilgili adli makamlara güvenin azaltılması ve bu makamların baskı altına alınmaya çalışılması' gösterildi.