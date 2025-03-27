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Fatih Portakal’dan RTÜK’e Tepki: “Arkadaş Ben Diz Çökmeyeceğim!”

Fatih Portakal’dan RTÜK’e Tepki: “Arkadaş Ben Diz Çökmeyeceğim!”

fatih portakal
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.03.2025 - 21:45

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile ilgili haber yapan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısını yayınlayan kanallara ceza vermişti.

RTÜK tarafından Sözcü TV’ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasına kanalın ekran yüzlerinden Fatih Portakal tepki gösterdi.

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RTÜK’ün Ekrem İmamoğlu yayınlarıyla ilgili cezaları bugün açıklanmıştı.

RTÜK’ün Ekrem İmamoğlu yayınlarıyla ilgili cezaları bugün açıklanmıştı.

RTÜK tarafından Sözcü TV’ye 10 gün ekran karartma, Halk TV’ye program durdurma ile para cezası, TELE 1 ve NOW TV’ye de çeşitli cezalar verilmişti.

RTÜK cezaların gerekçesi olarak, 'devlet büyüklerine, kamu görevi yürüten kurum ve temsilcilerine, hâkimlere ve savcılara, emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerine hakaret edilmesi; halkın sokağa davet edilerek ayaklanma çağırılarında bulunulması, yerli markaların hedef gösterilmesi, soruşturmayla ilgili adli makamlara güvenin azaltılması ve bu makamların baskı altına alınmaya çalışılması' gösterildi.

Sözcü TV’den Fatih Portakal cezalara tepki gösterdi.

Sözcü TV’den Fatih Portakal cezalara tepki gösterdi.

Kanalda haberleri sunan Fatih Portakal, “Arkadaş ben diz çökmeyeceğim! Bana hukukun üstünlüğü, tarafsız yayın, yargıya saygı duyalım falan anlatmayın. Ne yapmak istediğinizi biliyorum. İktidarın sesisiniz ama bugünler de geçecek.” ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal’ın açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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