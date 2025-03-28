Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan’ın Gözaltına Alınmasının Detayları Belli Oldu
Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan’ın Gözaltına Alınmasının Detayları Belli Oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Gözaltı sonrasında gece geç saatlerde Ekrem İmamoğlu’nun da bir açıklama yaptığı konunun detayları ortaya çıktı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Avukat Mehmet Pehlivan 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu ve 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında gözaltına alındı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Pehlivan hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltı kararı verildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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