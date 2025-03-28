Cem Küçük’ten Mahir Polat Mesajı: “Mahir Polat Tahliye Edilmeli”
Cem Küçük’ten Mahir Polat Mesajı: “Mahir Polat Tahliye Edilmeli”
Gazeteci Cem Küçük, Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlerden Mahir Polat’ın cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması hakkında “Mahir Polat tahliye edilmeli” dedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Cem Küçük “Evet hakkında ciddi yolsuzluk iddiaları, delilleri var. Ancak insani durum başka bir şey. O yüzden Mahir Polat gibi ciddi rahatsızlıkları olan birinin mutlaka ev veya hastanede tedavi edilmesi ve tahliye edilmesi gerekir diye düşünüyorum” dedi.
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İBB’ye yapılan operasyon kapsamında tutuklanan isimlerden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
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Gazeteci Cem Küçük, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mahir Polat’ın cezaevi şartlarında kalmaması gerektiğini söyledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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