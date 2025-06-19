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Cumhuriyet Tarihinde Böylesi Görülmedi: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Cumhuriyet Tarihinde Böylesi Görülmedi: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Zam Motorin
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.06.2025 - 23:14

İsrail'in İran'a saldırması sonrası akaryakıt fiyatlarına peş peşe zamlar gelmeye başladı. Benzin ve motorin grubunda 21 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere zam bekleniyor. 21 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına 3.30 TL zam bekleniyor.

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Böylelikle Cumhuriyet tarihi boyunca akaryakıta tek seferde yapılmış en yüksek zam olacak.

Böylelikle Cumhuriyet tarihi boyunca akaryakıta tek seferde yapılmış en yüksek zam olacak.

Devam eden İsrail-İran çatışması nedeniyle petrol fiyatlarında yükseliş devam ediyor.  79 dolara yaklaşan Brent petrol, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.

 Hafta boyunca peş peşe zamlanan akaryakıt fiyatları yine değişiyor.

21 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına 3.30 TL zam bekleniyor.

21 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına 3.30 TL zam bekleniyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Olcay Aydilek, ''Bu zam çok can yakacak'' diyerek duyurdu.

Aydilek paylaşımında, ''Motorine, cuma gece yarısı 2,5 ile 3 TL arasında dev zam bekleniyor. Bu zamla birlikte bir litre motorinin fiyatı tüm zamanların rekorunu kıracak ve 55 TL'yi aşacak. Akaryakıt zamları, iğneden ipliğe tüm ürünlerin fiyatında yukarı yönlü etkide bulunacak'' diye yazdı.

Cumartesi günü pompaya yansıyacak değişiklikle birlikte motorinin litre fiyatı 55 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak.

Cumartesi günü pompaya yansıyacak değişiklikle birlikte motorinin litre fiyatı 55 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak.

Böylelikle akaryakıt grubuna bir seferde yapılan en büyük zam olarak tarihe geçecek.

İşte güncel fiyatlar:

İstanbul'da benzin 49.99 lira, Ankara'da 50.66 lira, İzmir'de 50.99 liradan satılıyor.

Motorin ise İstanbul'da 51.39 lira, Ankara'da 52.24 lira, İzmir'de ise 52.59 liradan satılıyor.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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