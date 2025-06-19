Cumhuriyet Tarihinde Böylesi Görülmedi: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Olcay Aydilek, ''Bu zam çok can yakacak'' diyerek duyurdu.

Aydilek paylaşımında, ''Motorine, cuma gece yarısı 2,5 ile 3 TL arasında dev zam bekleniyor. Bu zamla birlikte bir litre motorinin fiyatı tüm zamanların rekorunu kıracak ve 55 TL'yi aşacak. Akaryakıt zamları, iğneden ipliğe tüm ürünlerin fiyatında yukarı yönlü etkide bulunacak'' diye yazdı.