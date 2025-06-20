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Türkiye'nin Konuştuğu 6 Yaşındaki 'Gelin' Davasında Karar Bozuldu: Yeniden Görülecek

Türkiye'nin Konuştuğu 6 Yaşındaki 'Gelin' Davasında Karar Bozuldu: Yeniden Görülecek

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.06.2025 - 08:14

Yargıtay, 'Hiranur Vakfı' davasında mahkûmiyet kararını bozdu. NOW Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre, 6 yaşında dini nikah adı altında evlendirilen ve yıllarca cinsel istismara uğrayan H.K.G'nin davası sil baştan görülecek.

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İsmail Ağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'nin henüz 6 yaşındayken cemaat üyesi Kadir İstekli ile evlendirilerek yıllarca cinsel istismara uğradığı iddia edilmişti.

İsmail Ağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'nin henüz 6 yaşındayken cemaat üyesi Kadir İstekli ile evlendirilerek yıllarca cinsel istismara uğradığı iddia edilmişti.

Kadir İstekli çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar suçundan mahkemede 30 yıl hapis cezası alırken, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl, Gümüşel'in eşi 16 yıl 8 ay cezaya çarptırılmıştı. 

İstinaf mahkemesi kararları yetersiz bularak bozdu ve yeniden görülen dava yerel mahkemede İstekli'nin cezası 36 yıla çıkmıştı.

Türkiye'nin konuştuğu davada  Yargıtay 9. Ceza Dairesi yeni bir karar verdi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarikatta istismar davasında mahkûmiyet hükümlerini usulden bozdu.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarikatta istismar davasında mahkûmiyet hükümlerini usulden bozdu.

NOW Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Yargıtay tarafından, istinafın daha önce sanıklar aleyhinde verdiği bozma kararı sonrası dosyayı yerel mahkemeye göndermesine usul hatası denildi. İstinaftan dosyaya kendisinin bakmasını istedi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin kararı sonrası dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'ne gönderilecek.

İstinaf Mahkemesi dosya hakkında karar verecek.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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