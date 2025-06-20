Türkiye'nin Konuştuğu 6 Yaşındaki 'Gelin' Davasında Karar Bozuldu: Yeniden Görülecek
Yargıtay, 'Hiranur Vakfı' davasında mahkûmiyet kararını bozdu. NOW Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre, 6 yaşında dini nikah adı altında evlendirilen ve yıllarca cinsel istismara uğrayan H.K.G'nin davası sil baştan görülecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsmail Ağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'nin henüz 6 yaşındayken cemaat üyesi Kadir İstekli ile evlendirilerek yıllarca cinsel istismara uğradığı iddia edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarikatta istismar davasında mahkûmiyet hükümlerini usulden bozdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın