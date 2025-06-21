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Katar'da Tatil Yapan Yüsra Geyik'ten Kumsalda Bikinili Dans Şovu

Katar'da Tatil Yapan Yüsra Geyik'ten Kumsalda Bikinili Dans Şovu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.06.2025 - 10:17

En son karşımıza bir Bir Gece Masalı dizisinde çıkan oyuncu Yüsra Geyik kumsalda bikinisiyle dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Geyik'ın paylaşımına binlerce beğeni geldi.

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Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu Yüsra Geyik, hafızalara Arka Sokaklar dizisinin unutulmaz karakteri Zeliş’i olarak kazındı.

Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu Yüsra Geyik, hafızalara Arka Sokaklar dizisinin unutulmaz karakteri Zeliş’i olarak kazındı.

Arka Sokaklar’dan ayrıldıktan sonra kariyerine farklı projelerle devam eden Yüsra Geyik, 2022 yılında Camdaki Kız dizisinde Muzo’nun sevgilisi olarak izleyici karşısına çıktı. Buradaki performansıyla da beğeni toplayan oyuncu, 2023’te Show TV’de yayınlanan ve Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinde Yağmur karakteriyle boy gösterdi. Bozkır dizisinde de rol alan Geyik, son olarak karşımıza Bir Gece Masalı dizisinde karşımıza çıktı.

Katar’da tatil yapan Yüsra Geyik, müzik eşliğinde dans ettiği videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Katar’da tatil yapan Yüsra Geyik, müzik eşliğinde dans ettiği videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yüsra Geyik'e binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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