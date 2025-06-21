Katar'da Tatil Yapan Yüsra Geyik'ten Kumsalda Bikinili Dans Şovu
En son karşımıza bir Bir Gece Masalı dizisinde çıkan oyuncu Yüsra Geyik kumsalda bikinisiyle dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Geyik'ın paylaşımına binlerce beğeni geldi.
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Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu Yüsra Geyik, hafızalara Arka Sokaklar dizisinin unutulmaz karakteri Zeliş’i olarak kazındı.
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Katar’da tatil yapan Yüsra Geyik, müzik eşliğinde dans ettiği videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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