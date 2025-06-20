27 Yıl Hapsi İsteniyordu: Sarallar Davasında Tutuklanan Merve Özbey'in Eşi Tahliye Edildi
Sarallar suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili olarak tutuklanan ve 27 yıl hapsi istenilen şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak tahliye edildi. Aynı davada 19 sanık daha serbest bırakıldı.
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Suç örgütü üyesi Turan Yıldırım’ın yurt dışına firarına adı karışan ünlü şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü M.D.K.’nin aralarında yer aldığı 62 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.
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Başsavcılık tarafından hazırlanan 248 sayfalık iddianamede, örgütün yapısı ve varlığından da bahsedildi.
İddianamede, şüpheli Kenan Koçak hakkında ‘suçluyu kayırma’, ‘göçmen kaçakçılığı’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçlarından 13 yıl 9 aydan 29 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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deste deste sucu olani sal daha sucun ne oldugu suc varmi yokmu belli olmayan insanlari icerde tut demek bu isler bizim bildigimizden değilmiş