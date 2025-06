27 Yıl Hapsi İsteniyordu: Sarallar Davasında Tutuklanan Merve Özbey'in Eşi Tahliye Edildi

İddianamede, Sarallar örgütünün üyelerinin her halükarda eylem gerçekleştirmeye hazır olarak hiyerarşik bir düzen içerisinde yaşantılarını sürdürdükleri, örgüt içerisindeki ilişkilerinde de bunun kıstas alındığı, suç örgütü kriterlerinde yer alan hiyerarşik yapının var olduğu; geçmiş tarihlerde işledikleri suçlarda birlikteliğin, her an eylem yapmak üzere hazır bekledikleri ve suçta kullanmak üzere yeteri kadar silah ve mühimmatla gezdikleri, polis uygulamalarında yakalattıkları silahların yerine kolaylıkla silah temin ettikleri, her an kullanma amacıyla üstlerinde, araçlarında ya da örgüt yöneticilerinin yanlarında bulunan örgüt üyelerinin üzerinde silah bulundurdukları, başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde korku ve sindirme politikası yaydıkları, silahlı suç örgütünün var olduğu, şüpheli şahısların İlyas Saral liderliğinde kurulan Sarallar Silahlı Suç Örgütü adına eylem gerçekleştirerek, suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak eylemlerini işlenebilir kıldığı bilgisine yer verildi.

Hazırlanan iddianamede, örgütün bir kısım kamu görevlileri ile irtibat ve bağlantı içerisinde olduğu, kolluk güçleri içerisinde yer alan bağlantıları üzerinden örgütsel faaliyetlerin ve eylemlerin polis takibinde bulunup bulunmadığı yönünde bilgi edinmeye çalıştıkları, bir kısım kamu görevlileri üzerinden soruşturmanın gizliğini ihlal edici faaliyetlerde bulunmuş olabilecekleri, örgüt faaliyeti kapsamında işledikleri suçların örtbas edilmesi, gizlenmesi, adli tahkikatları konu edilmemesi, örgütün deşifre olmasının engellenmesi noktasında yine bir kısım kamu görevlileri ile çıkar ilişkisi içerisine girdikleri anlatıldı.

Öte yandan iddianamede çok sayıda şüphelinin ‘Sarallar’ suç örgütü üyesi olduklarının tespit edildiği belirtilirken, şüpheliler Okan Özmen, Kenan Koçak, Ener Aktaş, M.D.K., İshak Aydınoğlu, Vedat Genççağı, Orhan Bay, Bahattin Altıntop ve Aykut Yeşilyurt’un ‘Sarallar’ Silahlı Suç Örgütü üyesi olmadıkları, üyelere yardım eden diğer şüpheliler olduğu aktarıldı.