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İran'dan İsrail'e Yeni Füze Saldırı: Microsoft Ofisinin Çevresi Vuruldu

İran'dan İsrail'e Yeni Füze Saldırı: Microsoft Ofisinin Çevresi Vuruldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.06.2025 - 10:19

Savaş sekizinci gününde de devam ederken, İran'ın füzelerinden biri İsrail'deki Microsoft ofisinin çevresine isabet etti. İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada Microsoft'un esas hedef olduğu belirtildi.

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İsrail’in 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" ismini verdiği saldırılarla birlikte İran'ın "Gerçek Vaat 3" misillemesi sekizinci gününde devam ediyor.

İsrail’in 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" ismini verdiği saldırılarla birlikte İran'ın "Gerçek Vaat 3" misillemesi sekizinci gününde devam ediyor.

Tahran bu sabah düzenlediği yeni füze saldırılarında İsrail'in güneyindeki Beerşeba'yı vurdu.

Yetkililerin açıklamasına göre Tahran'ın füzeleri, Beerşeba'daki Microsoft  binasının yakınlarına isabet etti. İran bu saldırıda Microsoft binasını hedef aldığını açıkladı.

İsrail'in acil yardım kuruluşu Magen David Adom, sosyal medyada paylaştığı bir görüntüde Tahran'ın füzelerinin isabet ettiği yerde yanan araçları gösterdi.

İsrail basınında çıkan haberlerde 5 kişinin hafif yaralandığı açıklandı. CNN, vurulan yerin Microsoft ofisinin de olduğu bir teknopark yakını olduğunu söyledi.

İsrail basınında çıkan haberlerde 5 kişinin hafif yaralandığı açıklandı. CNN, vurulan yerin Microsoft ofisinin de olduğu bir teknopark yakını olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada Microsoft'un esas hedef olduğu belirtildi. Açıklamada Microsoft'un 'İsrail ordusuyla yakın işbirliği içinde ve saldırganlığı destekleyen sistemin bir parçası olması' nedeniyle hedef alındığı ifade edildi.

Hedef alınan yerde ayrıca casusluk ve yapay zeka alanlarıyla bağlantılı olan ve 'düşman ordusu ve onun güvenlik araçlarıyla doğrudan işbirliği içinde hareket eden kişilerin' bulunduğu da belirtildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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