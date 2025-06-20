İran'dan İsrail'e Yeni Füze Saldırı: Microsoft Ofisinin Çevresi Vuruldu

İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada Microsoft'un esas hedef olduğu belirtildi. Açıklamada Microsoft'un 'İsrail ordusuyla yakın işbirliği içinde ve saldırganlığı destekleyen sistemin bir parçası olması' nedeniyle hedef alındığı ifade edildi.

Hedef alınan yerde ayrıca casusluk ve yapay zeka alanlarıyla bağlantılı olan ve 'düşman ordusu ve onun güvenlik araçlarıyla doğrudan işbirliği içinde hareket eden kişilerin' bulunduğu da belirtildi.