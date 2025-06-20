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24 Saat Sürdü: İtirazlara Rağmen 'Zeytinlik' Maddesi Komisyonda Kabul Edildi

24 Saat Sürdü: İtirazlara Rağmen 'Zeytinlik' Maddesi Komisyonda Kabul Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.06.2025 - 10:29

Zeytinliklerin kaderini belirleyecek 11. madde muhalefetin tüm itirazlarına karşın TBMM komisyonunda kabul edildi. Bu maddeyle zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasının önü resmen açılmış oldu.

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Zeytinlikler madenlere açılacak.

Zeytinlikler madenlere açılacak.

AKP milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu ve büyük tartışmalara yol açan, zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören 11. madde, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AKP’li Mustafa Varank başkanlığında dün toplandı.

Teklif, zeytinliklerin enerji ve madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeriyor.

Teklif, zeytinliklerin enerji ve madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeriyor.

Dün saat 10.00’da başlayan komisyon toplantısı halen devam ederken, muhalefetin itirazlarına rağmen 'zeytinlik maddesi' komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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