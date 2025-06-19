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Sosyal Medyada Başlayan Akımla Anneler Çocuk Sahibi Olmadan Önce ve Sonraki Hallerini Paylaştı

Sosyal Medyada Başlayan Akımla Anneler Çocuk Sahibi Olmadan Önce ve Sonraki Hallerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.06.2025 - 23:26

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Bir bebek sahibi olmak, hayatınızın bütün yönlerini kökten değiştiren, dönüşü olmayan bir yolculuktur. Bu, hayatınızın en güzel dönemlerinden biri olabilir; ancak aynı zamanda zorlu da bir süreçtir. Bebek sahibi olmak, hayatınızın her anını, her dakikasını ve her saniyesini etkileyen bir olaydır. Bu, hayatınıza yeni bir anlam katar, yeni bir amaç verir ve sizi tamamen yeni bir insan yapar. Bebek sahibi olmak, hayatınızı daha önce hiç olmadığı şekillerde zenginleştirir ve genişletir. Bu, hayatınızın en büyük macerası olabilir ve bu macerada her gün yeni bir şeyler öğrenir ve büyürsünüz.

Sosyal medyada anneler yeni bir akım başlattı. Bebek sahibi olmadan önce ve bebeklerini kucaklarına aldıktan sonraki hallerini paylaşan anneler, yaşadıkları sürecin zorluğunu net bir şekilde ortaya koydu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Annelik, kuşkusuz yoğun bir çaba ve özveri gerektiren bir süreç.

Annelik, kuşkusuz yoğun bir çaba ve özveri gerektiren bir süreç.

Bu süreçte tüm yükün annenin omuzlarına yüklenmesi yerine, babanın da bu yolculuğa aktif bir şekilde katılımı büyük önem taşıyor. Eşitlikçi bir yaklaşımla, babaların da annelik yolculuğunda eşit derecede rol alması, hem aile bireylerinin sağlıklı bir şekilde gelişimini destekler, hem de aile içi dengenin sağlanmasına yardımcı olur. Bu nedenle, annelik ve babalık rollerinin eşit bir şekilde paylaşılması, modern toplumun temel gerekliliklerinden biri haline gelmiştir. Bu durum, aile içi ilişkilerin daha sağlıklı olmasını sağlar.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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