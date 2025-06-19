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Dostluk Dediğin: Kanser Tedavisi Gören Arkadaşının Saçını Kazıyan Genç Hiç Düşünmeden Kendi Saçlarını da Kesti

Dostluk Dediğin: Kanser Tedavisi Gören Arkadaşının Saçını Kazıyan Genç Hiç Düşünmeden Kendi Saçlarını da Kesti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.06.2025 - 18:19

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Dostluk, hayatın en değerli ve bulunması zor olan unsurlarından biridir. İnsanların birbirleriyle kurduğu bu özel bağ, hayatın birçok zorluğunu beraber aşma gücü verir. Dostluk, karşılıklı saygı, sevgi ve güven üzerine kurulmuş bir ilişkidir. Her ne kadar kolay bulunmasa da, bir kez kurulduğunda, bu bağın değeri paha biçilemez hale gelir. Dostluk, insanların birbirlerine karşı hissettikleri samimi duyguların bir sonucudur ve bu duygular, hayatın en güzel anılarını oluşturur. 

Bir genç, kanser tedavisi gören arkadaşının saçlarını kazıdıktan sonra, hiç düşünmeden kendi saçlarını da kesti. O anlar gerçek dostluğun ne demek olduğunu bir kere daha hatırlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DK45A2...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Arkadaşlar, özellikle zor zamanlarda, en yakınımızdan bile göremeyeceğimiz desteği verir ve onlarla paylaşamayacağımız pek çok derdimize çözüm olur.

Arkadaşlar, özellikle zor zamanlarda, en yakınımızdan bile göremeyeceğimiz desteği verir ve onlarla paylaşamayacağımız pek çok derdimize çözüm olur.

İnsanların birbirleriyle kurdukları bu derin ve anlamlı ilişki, yaşamın zorluklarına karşı bir dayanışma ve destek mekanizması işlevi görür. Fakat elbette sağlam dostluk bağları kurmak herkes için mümkün olmayabilir. 

Arkadaşı için, belki de senelerdir uzattığı saçlarını hiç düşünmeden kesebilen bu genç, izleyenleri duygulandırırken böyle bağların hala var olduğunu göstererek umut verdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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