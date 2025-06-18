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Güzel Şeyler de Oluyor: Tokat'ta Bir Pazarcı Bahçesinin İlk Mahsullerini Ücretsiz Dağıttı

Güzel Şeyler de Oluyor: Tokat'ta Bir Pazarcı Bahçesinin İlk Mahsullerini Ücretsiz Dağıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.06.2025 - 23:08

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Ülkemizde her alanda hissedilen fiyat yükselişleri, pazar fiyatlarını da kaçınılmaz bir şekilde etkiledi. Bu durum, vatandaşların ekonomik durumunu da doğrudan etkiledi. Bu yükseliş trendi, her sektörü ve dolayısıyla her bireyi yakından ilgilendiren bir mesele haline geldi. Bu durum, ekonomik dengeleri ve yaşam standartlarını da doğrudan etkiledi. Tüm bunların yanında güzel görüntüler de geldi. 

Tokat'ta bir pazarcı, bahçesinin ilk mahsullerini ücretsiz olarak dağıttı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Sebebini öğrenmek isteyen bir vatandaş, o anları kaydetti.

Sebebini öğrenmek isteyen bir vatandaş, o anları kaydetti.

Bahçesinin ilk mahsullerini ücretsiz satacağını, bir sonraki hafta sonra ücret almaya başlayacağını söyledi. Pazar tezgahının başında yığılma olmaması dikkat çekti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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