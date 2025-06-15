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Babasının Yanında Çıraklık Yapan Miniğin Babasıyla Yaptığı Dans İzleyenlerin İçini Isıttı

Babasının Yanında Çıraklık Yapan Miniğin Babasıyla Yaptığı Dans İzleyenlerin İçini Isıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.06.2025 - 16:43

Bugün Babalar Günü. Tüm babalar, çocuklarının hayatında önemli bir rol oynar. Onlar, çocukları için ilk rol modellerden biridir ve çocuklarının karakterlerinin şekillenmesinde büyük bir rol oynar. Babalar, çocuklarına hayatın çeşitli yönlerini öğretirken, aynı zamanda onlara rehberlik ederler ve onları hayatın zorluklarına karşı güçlendirirler. Bu özel gün, çocukların babalarına olan sevgi ve saygılarını ifade etmelerine olanak sağlar. 

Babasının yanında çıraklık yapan 'miraccusta' isimli minik, babasıyla minik bir dans gösterisi yaptı. İkilinin o anları, Babalar Günü'nde izleyenlerin kalplerini ısıttı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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