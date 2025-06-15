Babasının Yanında Çıraklık Yapan Miniğin Babasıyla Yaptığı Dans İzleyenlerin İçini Isıttı

Bugün Babalar Günü. Tüm babalar, çocuklarının hayatında önemli bir rol oynar. Onlar, çocukları için ilk rol modellerden biridir ve çocuklarının karakterlerinin şekillenmesinde büyük bir rol oynar. Babalar, çocuklarına hayatın çeşitli yönlerini öğretirken, aynı zamanda onlara rehberlik ederler ve onları hayatın zorluklarına karşı güçlendirirler. Bu özel gün, çocukların babalarına olan sevgi ve saygılarını ifade etmelerine olanak sağlar.

Babasının yanında çıraklık yapan 'miraccusta' isimli minik, babasıyla minik bir dans gösterisi yaptı. İkilinin o anları, Babalar Günü'nde izleyenlerin kalplerini ısıttı.