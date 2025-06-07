"Telefonda Kadın Görürsen İşaret Ver" Diyen Annesine Bakışlarıyla İşaret Gönderen Miniğin Tatlı Halleri

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DJmU_f...
Kız çocukları ve anneleri arasında kurulan bağ, hayatın en değerli ve özgün ilişkilerinden biridir. Bu eşsiz bağ, annenin kızına hayatın ilk derslerini verdiği, kızın ise annesinden aldığı bu bilgilerle hayata atıldığı bir yolculuktur. Bu yolculuk, birbirinden farklı deneyimlerle, duygusal anılarla ve paylaşılan özel anlarla doludur. Bu sayede, kızlar ve anneleri arasındaki bu özel bağ, hayat boyu süren bir dostluk ve güven ilişkisine dönüşür.
Bir anne, minik kızı ile babalarına karşı küçük bir işbirliği yaptı. Ortaya ise ekranı ısırmamak için kendinizi zor tutacağınız bir görüntü çıktı.
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Anne minik kızına, "Babanın telefonunda kadın görürsen işaret ver" dedi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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