Sakarya'da Öğrenciler Tedavisinin Ardından Okula Dönen Arkadaşlarını Balonlarla Karşıladı

Hastalığın pençesine düşmek herkes için zorlu bir süreçtir. Ancak bu durum, çocuklar söz konusu olduğunda, işin ciddiyeti bir kat daha artar. Bu durum 7'den 70'e herkesi bir araya getirebilir.

Sakarya, Pamukova'da, kanser tedavisi gören bir öğrenci, tedavisinin ardından okuluna döndü. Arkadaşlarının okula döneceğini öğrenen çocuklar, bir sürpriz yapmak istedi. Arkadaşlarını balonlarla karşılayan veliler ve öğrenciler, onunla birlikte balonlarını gökyüzüne bıraktı. Görüntüler yine kalpleri ısıttı.