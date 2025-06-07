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Sakarya'da Öğrenciler Tedavisinin Ardından Okula Dönen Arkadaşlarını Balonlarla Karşıladı

Sakarya'da Öğrenciler Tedavisinin Ardından Okula Dönen Arkadaşlarını Balonlarla Karşıladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.06.2025 - 18:02

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Hastalığın pençesine düşmek herkes için zorlu bir süreçtir. Ancak bu durum, çocuklar söz konusu olduğunda, işin ciddiyeti bir kat daha artar. Bu durum 7'den 70'e herkesi bir araya getirebilir.

Sakarya, Pamukova'da, kanser tedavisi gören bir öğrenci, tedavisinin ardından okuluna döndü. Arkadaşlarının okula döneceğini öğrenen çocuklar, bir sürpriz yapmak istedi. Arkadaşlarını balonlarla karşılayan veliler ve öğrenciler, onunla birlikte balonlarını gökyüzüne bıraktı. Görüntüler yine kalpleri ısıttı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Geçtiğimiz günlerde Ali Asaf isimli bir miniğin babası, oğlu için çağrı yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Ali Asaf isimli bir miniğin babası, oğlu için çağrı yapmıştı.

Oğlunun kanseri atlattığını, fakat fazla tanıdıkları olmadığını söyleyen baba oğluyla birlikte balon uçurmak istediğini söylemişti. Babanın bu çağrısı dev bir etkinlik çağrısına dönüştü ve yüzlerce kişi Ali Asaf için toplandı. O anlar sadece Ali Asaf için değil, ülkemizin birlik beraberliğini de ortaya koyduğundan her birimiz için çok özel bir anı oldu. Ali Asaf'ın ardından balon uçurmak bir etkinlik haline geldi ve pek çok çocuk için benzer etkinlikler yapıldı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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