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Günün Pozitif Videosu Geldi: Otobüs Şoföründen Topunu Şişirmesini İsteyen Miniğin O Anları Kalbinizi Eritecek

Günün Pozitif Videosu Geldi: Otobüs Şoföründen Topunu Şişirmesini İsteyen Miniğin O Anları Kalbinizi Eritecek

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.06.2025 - 23:33

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Son dönemde ardı ardına gelen olumsuz haberlerin etkisini hafifletebilmek adına, pozitif ve güzel görüntülere olan ihtiyacımız artmış durumda. Bu tür görüntüler, içimizdeki umudu canlandırarak, moralimizi yükseltiyor ve yaşama sevincimizi yeniden körüklüyor. Kalpleri ısıtan bir görüntü Kayseri'den geldi. 

Minik bir kız, topunu şişirtmek için elinde topuyla yol kenarında beklemeye başladı. Özel halk otobüsü şoförü Bahadır Barbaros durumu farketti ve otobüsü durdurarak minik kıza yardımcı oldu. Topunu alır almaz annesinin yanına koşan minik, otobüs şoförüne gülümseyerek el salladı. İkilinin o anları izleyenlerin içini ısıttı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Otobüs nasıl top şişiriyor diyenler olacaktır.

Otobüs nasıl top şişiriyor diyenler olacaktır.

Otobüste hava fren sistemi bulunur. Bu sistemdeki kompresör, hava tanklarına yüksek basınçla hava pompalar. Hava hortumu, basınç düşürücü regülatör ve uygun başlık gibi yardımcı ürünlerle top şişirilebilir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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