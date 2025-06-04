Günün Pozitif Videosu Geldi: Otobüs Şoföründen Topunu Şişirmesini İsteyen Miniğin O Anları Kalbinizi Eritecek

Son dönemde ardı ardına gelen olumsuz haberlerin etkisini hafifletebilmek adına, pozitif ve güzel görüntülere olan ihtiyacımız artmış durumda. Bu tür görüntüler, içimizdeki umudu canlandırarak, moralimizi yükseltiyor ve yaşama sevincimizi yeniden körüklüyor. Kalpleri ısıtan bir görüntü Kayseri'den geldi.

Minik bir kız, topunu şişirtmek için elinde topuyla yol kenarında beklemeye başladı. Özel halk otobüsü şoförü Bahadır Barbaros durumu farketti ve otobüsü durdurarak minik kıza yardımcı oldu. Topunu alır almaz annesinin yanına koşan minik, otobüs şoförüne gülümseyerek el salladı. İkilinin o anları izleyenlerin içini ısıttı.