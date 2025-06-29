Coğrafya Hayvanlar İçin de Kaderdir: Hindistan'da Bir İnek İçin Düzenlenen Cenaze Töreni

Hindistan, dünya üzerindeki en ilginç ülkelerden biri olarak kabul edilir. Her bir yanı, kendine özgü bir özellik ile dolu. Hindistan'ı keşfetmek ve anlamak, her zaman için büyüleyici bir deneyim. Bu yüzden en çok turist çeken ülkelerden biri. Ülkenin en ilginç bulunan yanı ise ineklerin kutsal kabul edilmesi. Bu durum, Hindistan'ın kendine has kültür ve geleneklerini yansıtan bir özellik fakat elbette dünyanın geri kalanı için pek normal değil.
Hindistan'da hayatını kaybeden bir inek için düzenlenen cenaze töreninin görüntüleri paylaşıldı. İnek için yapılan hazırlık 'Coğrafya hayvanlar için de kaderdir' dedirtti.
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Peki Hindistan'da inek neden kutsal?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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