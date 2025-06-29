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Coğrafya Hayvanlar İçin de Kaderdir: Hindistan'da Bir İnek İçin Düzenlenen Cenaze Töreni

Coğrafya Hayvanlar İçin de Kaderdir: Hindistan'da Bir İnek İçin Düzenlenen Cenaze Töreni

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.06.2025 - 13:09

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Hindistan, dünya üzerindeki en ilginç ülkelerden biri olarak kabul edilir. Her bir yanı, kendine özgü bir özellik ile dolu. Hindistan'ı keşfetmek ve anlamak, her zaman için büyüleyici bir deneyim. Bu yüzden en çok turist çeken ülkelerden biri. Ülkenin en ilginç bulunan yanı ise ineklerin kutsal kabul edilmesi. Bu durum, Hindistan'ın kendine has kültür ve geleneklerini yansıtan bir özellik fakat elbette dünyanın geri kalanı için pek normal değil.

Hindistan'da hayatını kaybeden bir inek için düzenlenen cenaze töreninin görüntüleri paylaşıldı. İnek için yapılan hazırlık 'Coğrafya hayvanlar için de kaderdir' dedirtti.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Peki Hindistan'da inek neden kutsal?

Peki Hindistan'da inek neden kutsal?

Hindistan’da inek kutsal sayılır çünkü Hinduizm’e göre inekler, annelik ve bereketin simgesidir. İnsanı besleyen, zarar verilmemesi gereken bir canlı olarak görülür. Tanrı Krishna gibi önemli figürlerle bağlantısı vardır ve sütü ile türevleri dini ritüellerde kullanılır. Ayrıca tarihsel olarak tarım toplumunun vazgeçilmez bir parçası olan inek, hem ekonomik hem de dini açıdan korunmuştur. Bu nedenle günümüzde de hem kültürel hem politik bir simge hâline gelmiştir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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