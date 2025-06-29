onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İlginç Moda Akımı Uğruna Dilini İkiye Böldüren Kadın Dilinin Zamanla Geldiği Hali Paylaştı

İlginç Moda Akımı Uğruna Dilini İkiye Böldüren Kadın Dilinin Zamanla Geldiği Hali Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.06.2025 - 10:48

İçerik Devam Ediyor

Dünya üzerinde birbirinden ilginç moda akımları var bildiğiniz üzere. Artık pek çoğumuz hiçbirini sorgulamıyoruz bile. Bu modalardan bazıları zamanla demode hale gelip yok olsa da bazıları dönem dönem yeniden ortaya çıkıyor. Bunların en ilginç olanları ise, uğruna sağlığın bile riske atılabildiği trendler. Onlardan biri de dili ikiye böldürme modası.

Bu işlemi yaptıran bir kadın, bu süreçte tüm yaşadıklarını günden güne kaydetti. Ortaya çıkan görüntü ise 'Neden?' dedirtti. 

NOT: GÖRÜNTÜ RAHATSIZ EDİCİ OLABİLİR!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Dil, vücudumuzun en hassas yapılarından biridir.

Dil, vücudumuzun en hassas yapılarından biridir.

Dil hem tat alma hem de konuşma yetimizin de temel taşlarından biridir. Bu nedenle, dilin sağlığı ve işlevselliği, genel sağlık durumumuz ve yaşam kalitemiz üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu hassas organın bakımı ve korunması, hem fiziksel hem de psikolojik sağlığımız için hayati önem taşır. Dil sağlığımıza gereken önemi vermek ve bu konuda bilinçli olmak, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için olmazsa olmazlardandır. Bu nedenle bu işlemi yaptırırken iki kez düşünmek gerekir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
5
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın