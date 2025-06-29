İlginç Moda Akımı Uğruna Dilini İkiye Böldüren Kadın Dilinin Zamanla Geldiği Hali Paylaştı

Dünya üzerinde birbirinden ilginç moda akımları var bildiğiniz üzere. Artık pek çoğumuz hiçbirini sorgulamıyoruz bile. Bu modalardan bazıları zamanla demode hale gelip yok olsa da bazıları dönem dönem yeniden ortaya çıkıyor. Bunların en ilginç olanları ise, uğruna sağlığın bile riske atılabildiği trendler. Onlardan biri de dili ikiye böldürme modası.
Bu işlemi yaptıran bir kadın, bu süreçte tüm yaşadıklarını günden güne kaydetti. Ortaya çıkan görüntü ise 'Neden?' dedirtti.
NOT: GÖRÜNTÜ RAHATSIZ EDİCİ OLABİLİR!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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