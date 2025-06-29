İlginç Moda Akımı Uğruna Dilini İkiye Böldüren Kadın Dilinin Zamanla Geldiği Hali Paylaştı

Dünya üzerinde birbirinden ilginç moda akımları var bildiğiniz üzere. Artık pek çoğumuz hiçbirini sorgulamıyoruz bile. Bu modalardan bazıları zamanla demode hale gelip yok olsa da bazıları dönem dönem yeniden ortaya çıkıyor. Bunların en ilginç olanları ise, uğruna sağlığın bile riske atılabildiği trendler. Onlardan biri de dili ikiye böldürme modası.

Bu işlemi yaptıran bir kadın, bu süreçte tüm yaşadıklarını günden güne kaydetti. Ortaya çıkan görüntü ise 'Neden?' dedirtti.

NOT: GÖRÜNTÜ RAHATSIZ EDİCİ OLABİLİR!