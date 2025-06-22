onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yeme Bozukluğu ile Mücadele Eden Bir Kadının Yemek Yerken Verdiği Mücadele Durumun Zorluğunu Ortaya Koydu

Yeme Bozukluğu ile Mücadele Eden Bir Kadının Yemek Yerken Verdiği Mücadele Durumun Zorluğunu Ortaya Koydu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.06.2025 - 10:40

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz gün, İşte Benim Stilim isimli televizyon programı ile hayatımıza giren Nihal Candan, anoreksiya nervozo sebebiyle hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıllarda hapise girmesiyle başlayan yeme bozukluğu, kendisinin hızla kilo kaybetmesine ve ardından yoğun bakım sürecinin başlamasına sebep oldu. Hastanede birkaç kez kalbi duran Candan'ın vücudu daha fazla dayanamadı. Bu olayın ardından pek çok kişiden 'Yemek yeseymiş' tavsiyeleri geldi. Peki bu bu kadar kolay mı?

Bir diyetisyen yeme bozukluğu ile mücadele eden bir kadının, yemek karşısında yaşadığı duygusal karmaşa üzerinden yeme bozukluğunun nasıl bir şey olduğunu gösterdi. Genç kadının verdiği mücadele durumun zorluğunu bir kere daha ortaya koydu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DKpQmo...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Yeme bozuklukları, insanların yeme alışkanlıklarında ciddi sapmalar ve düzensizlikler yaşadığı bir durumdur.

Yeme bozuklukları, insanların yeme alışkanlıklarında ciddi sapmalar ve düzensizlikler yaşadığı bir durumdur.

Anoreksiya nervoza, bulimia nervoza ve tıkınırcasına yeme bozukluğu en yaygın olanlarıdır. Bu durumlar, hem fiziksel hem de psikolojik sağlık sorunlarına yol açabilir. Yeme bozuklukları genellikle gençlik çağında başlar ve genellikle kadınlarda erkeklerden daha yaygındır. Ancak, her yaş ve cinsiyetten insanı etkileyebilir. Yeme bozuklukları, genellikle düşük benlik saygısı, aşırı vücut imajı endişesi ve sosyal baskı gibi psikolojik sorunlarla ilişkilidir. Bu durumlar, profesyonel yardım olmadan kontrol altına alınması zor olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın