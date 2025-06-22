Yeme Bozukluğu ile Mücadele Eden Bir Kadının Yemek Yerken Verdiği Mücadele Durumun Zorluğunu Ortaya Koydu

Geçtiğimiz gün, İşte Benim Stilim isimli televizyon programı ile hayatımıza giren Nihal Candan, anoreksiya nervozo sebebiyle hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıllarda hapise girmesiyle başlayan yeme bozukluğu, kendisinin hızla kilo kaybetmesine ve ardından yoğun bakım sürecinin başlamasına sebep oldu. Hastanede birkaç kez kalbi duran Candan'ın vücudu daha fazla dayanamadı. Bu olayın ardından pek çok kişiden 'Yemek yeseymiş' tavsiyeleri geldi. Peki bu bu kadar kolay mı?

Bir diyetisyen yeme bozukluğu ile mücadele eden bir kadının, yemek karşısında yaşadığı duygusal karmaşa üzerinden yeme bozukluğunun nasıl bir şey olduğunu gösterdi. Genç kadının verdiği mücadele durumun zorluğunu bir kere daha ortaya koydu.