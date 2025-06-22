Bir Doktorun Spor ile İlgili Yaptığı Açıklamalar Ezber Bozdu: "Spor Yapmak Her Organa Zararlıdır"

Sporun sağlık üzerindeki olumlu etkileri, herkesin malumu. Spor, sadece fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığı da olumlu yönde etkiler. Bu nedenle, spor yapmanın sağlıklı bir yaşam sürdürmek için elzem olduğunu söyleyebiliriz. Son dönemde bu bilinç daha da arttı ve spor yapanların sayısı bir hayli arttı. Fakat bir doktordan sporla ilgili ezberleri bozan bir açıklama geldi.

Spor yapmanın sağlıksız olduğunu belirten doktor, 'Spor bütün organlara zararlıdır' dedi.