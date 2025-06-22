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Bir Doktorun Spor ile İlgili Yaptığı Açıklamalar Ezber Bozdu: "Spor Yapmak Her Organa Zararlıdır"

Bir Doktorun Spor ile İlgili Yaptığı Açıklamalar Ezber Bozdu: "Spor Yapmak Her Organa Zararlıdır"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.06.2025 - 10:15

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Sporun sağlık üzerindeki olumlu etkileri, herkesin malumu. Spor, sadece fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığı da olumlu yönde etkiler. Bu nedenle, spor yapmanın sağlıklı bir yaşam sürdürmek için elzem olduğunu söyleyebiliriz. Son dönemde bu bilinç daha da arttı ve spor yapanların sayısı bir hayli arttı. Fakat bir doktordan sporla ilgili ezberleri bozan bir açıklama geldi. 

Spor yapmanın sağlıksız olduğunu belirten doktor, 'Spor bütün organlara zararlıdır' dedi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

"Spor yapmak her organa zararlıdır. Manyak mıyım ben spor yapayım?"

"Spor yapmak her organa zararlıdır. Manyak mıyım ben spor yapayım?"

Doktor Hamit Çelik'i su diyeti ile tanıyor olabilirsiniz. Kendisi sporun tüm organları gereksiz yorduğunu ve ömrü kısalttığını söyledi. Bu sözlerinin sporcuları kızdırdığını belirten Çelik 'Spor yapın erken ölün' dedi. Fizyolojimize en uygun olan sporun yürüyüş olduğunu, spor sağlıklı olsaydı hastalıkların sporla tedavi edileceğini söyledi. Ayrıca sporcularda organ hasarının erken oluştuğunu söyleyen Çelik, 'Spor yapmak akılsızlık' gibi net bir ifade de kullandı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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