Bir Kadın Geçirdiği Burun Estetiği Operasyonundan Sonra Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Günümüzde, burun estetiği operasyonları oldukça popüler hale geldi. Kişilerin fiziksel görünümlerinden memnuniyetsizlik duymaları ve bu durumun psikolojik durumlarını olumsuz yönde etkilemesi gibi durumlarda estetiğin gerekli bir işlem haline geldiği savunuluyor. Burun da yüzün merkezinde ve görünümü tamamen etkiliyor. Bu da burun estetiği operasyonlarının tercih edilmesinde etkili okuyor. Bu tür operasyonlar, kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olurken, aynı zamanda özgüvenini de artırdığı düşünülüyor. Peki burun estetiği bir insanı ne kadar değiştirebilir?

Bir kadın geçirdiği burun estetiğinin ardından yaşadığı değişimi paylaştı. Kadın operasyonun ardından bambaşka birine dönüştü.