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Bir Kadın Geçirdiği Burun Estetiği Operasyonundan Sonra Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Bir Kadın Geçirdiği Burun Estetiği Operasyonundan Sonra Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.06.2025 - 16:32

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Günümüzde, burun estetiği operasyonları oldukça popüler hale geldi. Kişilerin fiziksel görünümlerinden memnuniyetsizlik duymaları ve bu durumun psikolojik durumlarını olumsuz yönde etkilemesi gibi durumlarda estetiğin gerekli bir işlem haline geldiği savunuluyor. Burun da yüzün merkezinde ve görünümü tamamen etkiliyor. Bu da burun estetiği operasyonlarının tercih edilmesinde etkili okuyor. Bu tür operasyonlar, kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olurken, aynı zamanda özgüvenini de artırdığı düşünülüyor. Peki burun estetiği bir insanı ne kadar değiştirebilir?

Bir kadın geçirdiği burun estetiğinin ardından yaşadığı değişimi paylaştı. Kadın operasyonun ardından bambaşka birine dönüştü.

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Fakat estetik, artık sadece bir güzellik anlayışı olmaktan çıkıp bir moda akımına dönüştü.

Fakat estetik, artık sadece bir güzellik anlayışı olmaktan çıkıp bir moda akımına dönüştü.

İnsanlar, güzellik standartlarına uymak adına, modanın belirlediği çizgilere uyum sağlamak için estetik operasyonlarına başvurabiliyorlar. Bu durum, günümüzde popüler kültürün ve toplumsal baskının bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle sosyal medyada insanlar, gördükleri birbirinden güzel yüzlere özenerek kendilerini beğenmemeye başlıyor. Hatta doktorlara kendilerini, sosyal medyada paylaştıkları filtreli haline benzetmek istedikleri için başvuranlar bile var.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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