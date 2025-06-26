Bir Kardiyolog Nihal Candan'ın Hastane Odasında Yaşananlar Üzerinden İnsanları Uyardı

'İşte Benim Stilim' adlı popüler yarışma programı ile tanıdığımız Nihal Candan'ın yaşamı, birkaç yıl önce hapis cezası alması ile değişti. Hapishane günlerinde yeme bozukluğu belirtileri göstermeye başlayan Candan, anoreksiya teşhisi konulduktan sonra serbest bırakıldı. Ancak sağlık durumu her geçen gün kötüleşen Nihal Candan, yakın zamanda hastaneye yatırıldı ve tedavi sürecine girdi. Bu zorlu süreçte kalbi birkaç kez duran ancak her seferinde hayata tutunmayı başaran Candan, ne yazık ki geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.
Doç. Dr. Muhammed Keskin, Candan'ın hastane odasında yaşananlar üzerinden halkımıza uyarılarda bulundu.
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Bildiğiniz üzere tedavi sürecinde olan Nihal Candan'ın odası sık sık fenomenlerin akınına uğruyordu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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