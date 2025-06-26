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Bir Kardiyolog Nihal Candan'ın Hastane Odasında Yaşananlar Üzerinden İnsanları Uyardı

Bir Kardiyolog Nihal Candan'ın Hastane Odasında Yaşananlar Üzerinden İnsanları Uyardı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.06.2025 - 19:35

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'İşte Benim Stilim' adlı popüler yarışma programı ile tanıdığımız Nihal Candan'ın yaşamı, birkaç yıl önce hapis cezası alması ile değişti. Hapishane günlerinde yeme bozukluğu belirtileri göstermeye başlayan Candan, anoreksiya teşhisi konulduktan sonra serbest bırakıldı. Ancak sağlık durumu her geçen gün kötüleşen Nihal Candan, yakın zamanda hastaneye yatırıldı ve tedavi sürecine girdi. Bu zorlu süreçte kalbi birkaç kez duran ancak her seferinde hayata tutunmayı başaran Candan, ne yazık ki geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. 

Doç. Dr. Muhammed Keskin, Candan'ın hastane odasında yaşananlar üzerinden halkımıza uyarılarda bulundu.

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Bildiğiniz üzere tedavi sürecinde olan Nihal Candan'ın odası sık sık fenomenlerin akınına uğruyordu.

Bildiğiniz üzere tedavi sürecinde olan Nihal Candan'ın odası sık sık fenomenlerin akınına uğruyordu.

Hatta hastane odasında çeşitli etkinlikler yapılıyordu. Doç. Dr. Muhammed Keskin, bir anoreksiya nervoza hastasının bağışıklığının zaten düşük olacağını, bu sebeple hastane odasının asla kalabalık olmaması gerektiğini anlattı. Bunun üzerinden ülkemizdeki refakatçi meselesine de değinerek uyarılarda bulundu. 

Ayrıca kadınlara dayatılan güzellik algılarına da vurgu yapan Keskin'in videosu, pek çok kişiyi aydınlatırken beğeni topladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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