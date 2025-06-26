Bir Kardiyolog Nihal Candan'ın Hastane Odasında Yaşananlar Üzerinden İnsanları Uyardı

Hatta hastane odasında çeşitli etkinlikler yapılıyordu. Doç. Dr. Muhammed Keskin, bir anoreksiya nervoza hastasının bağışıklığının zaten düşük olacağını, bu sebeple hastane odasının asla kalabalık olmaması gerektiğini anlattı. Bunun üzerinden ülkemizdeki refakatçi meselesine de değinerek uyarılarda bulundu.

Ayrıca kadınlara dayatılan güzellik algılarına da vurgu yapan Keskin'in videosu, pek çok kişiyi aydınlatırken beğeni topladı.