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Bir İçerik Üreticisi, TBMM Lokantası’ndaki Menünün Fiyatını Paylaştı: Aynı Menü Dışarıda Ne Kadara Mal Olur?

Bir İçerik Üreticisi, TBMM Lokantası’ndaki Menünün Fiyatını Paylaştı: Aynı Menü Dışarıda Ne Kadara Mal Olur?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.07.2025 - 16:32 Son Güncelleme: 09.07.2025 - 17:05

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Meclis Lokantası’ndaki yemek fiyatları uzun süredir tartışılan bir konu bildiğiniz üzere. Dışarıda en basit öğle yemeğinin bile yüksek ücretlerle sunulduğu bir ekonomik ortamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde neredeyse sembolik rakamlarla sunulan yemekler vatandaşların tepkisini çekiyor. Asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca insanın, etli yemekleri 10-15 TL’ye yiyen milletvekillerine bakışı giderek daha da eleştirel hâle geliyor. Bu durum, temsil makamlarının ayrıcalıklarıyla halkın gerçek yaşam koşulları arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor. Bir içerik üreticisi, TBMM Lokantası’nın mayıs ayındaki fiyatlarını paylaştı. Video, uzun süredir devam eden “halktan kopukluk” eleştirilerini yeniden gündeme getirdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Menüde 8 ayrı yiyecek var ve her biri toplam 226 TL tutuyor.

Menüde 8 ayrı yiyecek var ve her biri toplam 226 TL tutuyor.

Biz de yapay zekaya, aynı menüyü İstanbul'da yemek istesek, ortalama ne kadar bir hesap ödeyeceğimizi sorduk. 

Bu menüyü İstanbul’da orta halli bir restoranda veya kafede yemeye kalkarsanız ortalama fiyatlar şu şekilde olurdu:

  • Ayran: 20–30 TL

  • Cacık: 40–60 TL

  • Pilavlı sac kavurma: 200–300 TL (et miktarına göre)

  • Karışık meyve: 80–120 TL

  • Mantar çorbası: 50–70 TL

  • Kuver: 75 TL

  • Ton balıklı salata: 150–200 TL

  • Vişneli tatlı (tayfır benzeri): 70–100 TL

Bu fiyatlarla birlikte bir kişi bu menüye 600–850 TL arası bir ödeme yapardı. Meclis Lokantası’nda ise aynı menü yaklaşık 214 TL tutuyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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