Bir İçerik Üreticisi, TBMM Lokantası’ndaki Menünün Fiyatını Paylaştı: Aynı Menü Dışarıda Ne Kadara Mal Olur?

Meclis Lokantası’ndaki yemek fiyatları uzun süredir tartışılan bir konu bildiğiniz üzere. Dışarıda en basit öğle yemeğinin bile yüksek ücretlerle sunulduğu bir ekonomik ortamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde neredeyse sembolik rakamlarla sunulan yemekler vatandaşların tepkisini çekiyor. Asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca insanın, etli yemekleri 10-15 TL’ye yiyen milletvekillerine bakışı giderek daha da eleştirel hâle geliyor. Bu durum, temsil makamlarının ayrıcalıklarıyla halkın gerçek yaşam koşulları arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor. Bir içerik üreticisi, TBMM Lokantası’nın mayıs ayındaki fiyatlarını paylaştı. Video, uzun süredir devam eden “halktan kopukluk” eleştirilerini yeniden gündeme getirdi.
Buradan izleyebilirsiniz;
Menüde 8 ayrı yiyecek var ve her biri toplam 226 TL tutuyor.
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