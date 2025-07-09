Bir İçerik Üreticisi, TBMM Lokantası’ndaki Menünün Fiyatını Paylaştı: Aynı Menü Dışarıda Ne Kadara Mal Olur?

Biz de yapay zekaya, aynı menüyü İstanbul'da yemek istesek, ortalama ne kadar bir hesap ödeyeceğimizi sorduk.

Bu menüyü İstanbul’da orta halli bir restoranda veya kafede yemeye kalkarsanız ortalama fiyatlar şu şekilde olurdu:

Ayran: 20–30 TL

Cacık: 40–60 TL

Pilavlı sac kavurma: 200–300 TL (et miktarına göre)

Karışık meyve: 80–120 TL

Mantar çorbası: 50–70 TL

Kuver: 75 TL

Ton balıklı salata: 150–200 TL

Vişneli tatlı (tayfır benzeri): 70–100 TL

Bu fiyatlarla birlikte bir kişi bu menüye 600–850 TL arası bir ödeme yapardı. Meclis Lokantası’nda ise aynı menü yaklaşık 214 TL tutuyor.

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