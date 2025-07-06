Antalya'da Hayvanat Bahçesinden Kaçan Aslanın Saldırısına Uğrayan Talihsiz Adam Yaşadıklarını Anlattı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde akılalmaz bir olay meydana geldi. “Aslan Diyarı” isimli hayvan parkında bulunan Zeus isimli bir aslan gece saatinde hayvanat bahçesinden firar etti. Ekiplerin aradığı sırada bir çiftçiye saldıran aslan çiftçiyi ağır şekilde yaraladı. Ağır yaralanan çiftçi tedavi altına alınırken aslan ise ekipler tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.
Aslanın saldırısına uğrayan Süleyman, yaşananları anlatırken, sorumlulardan da şikayetçi olacağını belirtti.
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"Biraz yatmıştık, battaniyeyi kaldırdığımda aslan üstüme çöktü"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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