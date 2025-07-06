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Antalya'da Hayvanat Bahçesinden Kaçan Aslanın Saldırısına Uğrayan Talihsiz Adam Yaşadıklarını Anlattı

Antalya'da Hayvanat Bahçesinden Kaçan Aslanın Saldırısına Uğrayan Talihsiz Adam Yaşadıklarını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.07.2025 - 15:38

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde akılalmaz bir olay meydana geldi. “Aslan Diyarı” isimli hayvan parkında bulunan Zeus isimli bir aslan gece saatinde hayvanat bahçesinden firar etti. Ekiplerin aradığı sırada bir çiftçiye saldıran aslan çiftçiyi ağır şekilde yaraladı. Ağır yaralanan çiftçi tedavi altına alınırken aslan ise ekipler tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi. 

Aslanın saldırısına uğrayan Süleyman, yaşananları anlatırken, sorumlulardan da şikayetçi olacağını belirtti.

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"Biraz yatmıştık, battaniyeyi kaldırdığımda aslan üstüme çöktü"

"Biraz yatmıştık, battaniyeyi kaldırdığımda aslan üstüme çöktü"

Baldırında, bacaklarında ve karnında yaralar olduğunu, bir kulağının koptuğunu belirten Kır yaşadıklarını şu sözlerle aktardı. 

“Sabah 05.00 sıralarında hışırtı sesi geliyordu, üstümdeki battaniyeyi kaldırdığımda aslan üstüme çöktü. Mücadele ettik, boğuştuk, ‘Kimse yok mu’ dedik. Baldırlarımdan, boynumdan ısırırken tam o sırada boynunu elime geçirdim, sıktım. O ara kaçtı biraz. Çocuk parkı olmayan yere hayvanat bahçesi yapıyorlar. Kenarında ne güvenlik var bir şey var. Bunların sorumlularından tek tek davacı olacağım. Biraz güçlü olmasaydım şu an ben yoktum. Kendimi savunmasaydım gitmiştim. Kim verecek bunun hesabını. Otobanın kenarına hayvanat bahçesi olmaz. Hepsinden şikayetçi olacağım.”

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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