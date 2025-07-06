Antalya'da Kaçan Aslan "Etkisiz Hale" Getirildi, Çekilen Fotoğrafa ise Tepki Yağıyor
Manavgat, güne korkunç bir uyarıyla başladı. Toplam 30 aslanın bulunduğu 'Aslan Diyarı'ndan bir aslan kaçtı. Firari aslan, yakınlardaki bir vatandaşa saldırdı. Yaralanan vatandaşın tedavisi hastanede yapılırken aslanı arama çalışmaları da başladı. Vatandaşlara 'dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı.
Bir süre sonra aslanın 'etkisiz hale' getirildiği öğrenildi. Aslanla beraber çekilen fotoğraf ise sosyal medyada gündem oldu, tepkiler birbiri ardına geldi.
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Manavgat'ta Aslan Diyarı'ndan kaçan bir aslan, büyük panik yaşattı.
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Aslanı yakalayan ekip, aslanın başında poz verdi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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