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Antalya'da Kaçan Aslan "Etkisiz Hale" Getirildi, Çekilen Fotoğrafa ise Tepki Yağıyor

Antalya'da Kaçan Aslan "Etkisiz Hale" Getirildi, Çekilen Fotoğrafa ise Tepki Yağıyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.07.2025 - 14:43

Manavgat, güne korkunç bir uyarıyla başladı. Toplam 30 aslanın bulunduğu 'Aslan Diyarı'ndan bir aslan kaçtı. Firari aslan, yakınlardaki bir vatandaşa saldırdı. Yaralanan vatandaşın tedavisi hastanede yapılırken aslanı arama çalışmaları da başladı. Vatandaşlara 'dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı.

Bir süre sonra aslanın 'etkisiz hale' getirildiği öğrenildi. Aslanla beraber çekilen fotoğraf ise sosyal medyada gündem oldu, tepkiler birbiri ardına geldi.

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Manavgat'ta Aslan Diyarı'ndan kaçan bir aslan, büyük panik yaşattı.

Manavgat'ta Aslan Diyarı'ndan kaçan bir aslan, büyük panik yaşattı.

Gece saat 02.00 sularında, 'Zeus' adlı erkek aslan kafesinden çıkarak kaçtı. Aslan, saat 05.00 sıralarında ise park alanına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir vatandaşa saldırdı. Saldırıya uğrayan Süleyman Kır, hastaneye kaldırıldı. 

Faruk Zeybek isimli başka bir vatandaş da 'Saat iki buçuk, üç gibi siren sesi duydum. Polis ışıklarını görünce hırsız geldiğini düşündüm. Polis 'Aslan kaçmış, evden çıkmayın' dedi. Daha sonra aslanı şurada yatar pozisyonda kafasını kaldırırken gördüm. Aslanı görünce çok korktum, videoya kayıt altına aldım' açıklamasında bulundu.

Aslanın bir süre sonra 'etkisiz hale getirildiği' öğrenildi.

Aslanı yakalayan ekip, aslanın başında poz verdi.

Aslanı yakalayan ekip, aslanın başında poz verdi.

Aslanın durumuna dair resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, vatandaşların hayatını tehdit eden aslanın etkisiz hale getirildiğini ve bulunduğu alandan uzaklaştırıldığını açıkladı.

Vatandaşlar ise hem hayvanat bahçelerine hem de paylaşılan bu fotoğrafa tepki gösterdi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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