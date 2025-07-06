Antalya'da Kaçan Aslan "Etkisiz Hale" Getirildi, Çekilen Fotoğrafa ise Tepki Yağıyor

Aslanın durumuna dair resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, vatandaşların hayatını tehdit eden aslanın etkisiz hale getirildiğini ve bulunduğu alandan uzaklaştırıldığını açıkladı.

Vatandaşlar ise hem hayvanat bahçelerine hem de paylaşılan bu fotoğrafa tepki gösterdi.