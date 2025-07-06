Bir Köy Okulu Öğretmeni Atandığı Okulu 3 Ay İçinde Kendi Emeğiyle Baştan Yarattı

Köy okulları, Türkiye'nin dört bir yanındaki kırsal bölgelerde bulunan ve genellikle çok az öğrenciye hizmet veren eğitim kurumlarıdır. Bu okullar, çoğunlukla bugün hala pek çok imkana erişemiyor. Genellikle tek sınıflı olan bu okullarda, öğrencilerin yaşları ve eğitim seviyelerine bakılmaksızın aynı sınıfta eğitim alırlar. Bu durum, öğretmenler için zorlu bir deneyim olabiliyor. Bunun yanında okul binalarının ve materyallerin eksikliği de öğretmenlerin, eğitimi düzenli bir şekilde sağlamaları için yeni yollar aramalarına neden oluyor.

Muhammed Erdoğan isimli bir öğretmen, atandığı köy okulunu 3 ay içerisinde tepeden tırnağa yeniledi. Kendi emeğiyle bambaşka bir yere dönüştürdüğü okulun son hali beğeni topladı.