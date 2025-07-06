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Bir Köy Okulu Öğretmeni Atandığı Okulu 3 Ay İçinde Kendi Emeğiyle Baştan Yarattı

Bir Köy Okulu Öğretmeni Atandığı Okulu 3 Ay İçinde Kendi Emeğiyle Baştan Yarattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.07.2025 - 10:47

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Köy okulları, Türkiye'nin dört bir yanındaki kırsal bölgelerde bulunan ve genellikle çok az öğrenciye hizmet veren eğitim kurumlarıdır. Bu okullar, çoğunlukla bugün hala pek çok imkana erişemiyor. Genellikle tek sınıflı olan bu okullarda, öğrencilerin yaşları ve eğitim seviyelerine bakılmaksızın aynı sınıfta eğitim alırlar. Bu durum, öğretmenler için zorlu bir deneyim olabiliyor. Bunun yanında okul binalarının ve materyallerin eksikliği de öğretmenlerin, eğitimi düzenli bir şekilde sağlamaları için yeni yollar aramalarına neden oluyor. 

Muhammed Erdoğan isimli bir öğretmen, atandığı köy okulunu 3 ay içerisinde tepeden tırnağa yeniledi. Kendi emeğiyle bambaşka bir yere dönüştürdüğü okulun son hali beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/pamukkare13/
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Köy okulları, kırsal alanlardaki eğitim hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve bu bölgelerde yaşayan çocukların eğitim hakkını korur.

Köy okulları, kırsal alanlardaki eğitim hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve bu bölgelerde yaşayan çocukların eğitim hakkını korur.

Pek çok çocuk, yaşadığı bölgeye yakın bir okul bulunmadığı için eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalabiliyor. Bu sebeple, bu bölgelerdeki eğitim kurumlarına ve öğrencilere gereken önemi vermek değerli. Kendi okulunu hiç düşünmeden daha verimli hale getiren bu öğretmen de köy okullarının önemini bir kere daha hatırlattı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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