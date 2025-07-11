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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Muğla, Akyaka'nın Sosyal Medyanın Etkisiyle Geldiği Hali Paylaştı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Muğla, Akyaka'nın Sosyal Medyanın Etkisiyle Geldiği Hali Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.07.2025 - 14:50

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Son yıllarda sosyal medyanın etkisiyle birçok bölge bir anda “trend” haline geliyor. Eskiden yalnızca yöre halkının ya da az sayıda gezginin bildiği sakin köyler, doğa harikası koylar ya da tarihi sokaklar, birkaç Instagram gönderisiyle kalabalığın uğrak noktası haline geliyor. İnsanlar bazen gerçekten merak ettikleri için değil, sadece “gidilmiş olması” için oraya gidiyor; fotoğraf çekip paylaşmak, o popülerliğin bir parçası olmak istiyorlar. Bu durum ise çoğu zaman o bölgenin doğasına, dokusuna ve ruhuna zarar veriyor. Gidilen yerin anlamı yerine, orada paylaşılacak kare daha çok önem kazanıyor.

Akyaka da bu yerlerden biri. Bir sosyal medya kullanıcısı, Akyaka'nın sosyal medyadaki haliyle gerçekteki halini kıyasladı. Pek çok kişi, Akyaka'nın sosyal medyada popüler olmadan önce ne kadar sakin bir yer olduğundan bahsetti.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka, hem doğasıyla hem de kendine özgü mimarisiyle Ege’nin saklı cennetlerinden biri olarak bilinirdi. Fakat sosyal medyanın etkisiyle artık pek saklı değil.

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka, hem doğasıyla hem de kendine özgü mimarisiyle Ege’nin saklı cennetlerinden biri olarak bilinirdi. Fakat sosyal medyanın etkisiyle artık pek saklı değil.

Azmak Nehri’nin serin sularıyla çevrili bu şirin belde, hem deniz hem de nehir keyfi sunuyor. Sakinliği, yeşilin binbir tonuyla bezeli ormanları ve kite surf gibi su sporlarıyla doğaseverlerin ve macera tutkunlarının ilgisini çeken bu bölge artık pek çok kişinin ilgi odağı. Günübirlik bir kaçış ya da uzun bir tatil için huzurlu bir liman olan Akyaka, her mevsim başka bir güzellik sunuyor ve tatilcilerin rotasını belirliyor. Fakat bölge halkı oluşan kalabalıktan biraz şikayetçi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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