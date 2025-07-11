Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Muğla, Akyaka'nın Sosyal Medyanın Etkisiyle Geldiği Hali Paylaştı

Son yıllarda sosyal medyanın etkisiyle birçok bölge bir anda “trend” haline geliyor. Eskiden yalnızca yöre halkının ya da az sayıda gezginin bildiği sakin köyler, doğa harikası koylar ya da tarihi sokaklar, birkaç Instagram gönderisiyle kalabalığın uğrak noktası haline geliyor. İnsanlar bazen gerçekten merak ettikleri için değil, sadece “gidilmiş olması” için oraya gidiyor; fotoğraf çekip paylaşmak, o popülerliğin bir parçası olmak istiyorlar. Bu durum ise çoğu zaman o bölgenin doğasına, dokusuna ve ruhuna zarar veriyor. Gidilen yerin anlamı yerine, orada paylaşılacak kare daha çok önem kazanıyor.

Akyaka da bu yerlerden biri. Bir sosyal medya kullanıcısı, Akyaka'nın sosyal medyadaki haliyle gerçekteki halini kıyasladı. Pek çok kişi, Akyaka'nın sosyal medyada popüler olmadan önce ne kadar sakin bir yer olduğundan bahsetti.