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Meğer Sebebi Buymuş! Harvard'ın Yaptığı Araştırmaya Göre Sıcak Havalar IQ'muzu Etkiliyor

Meğer Sebebi Buymuş! Harvard'ın Yaptığı Araştırmaya Göre Sıcak Havalar IQ'muzu Etkiliyor

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.07.2025 - 08:50

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Yazın kavurucu sıcakları tamamen kendini hissettirmeye başladı. Özellikle 9 Temmuz'da yaşanan sıcaklık, adeta rekor seviyelere ulaştı. Bu tür yoğun sıcaklık dalgaları karşısında, enerjimiz adeta tükeniyor ve günlük aktivitelerimizi gerçekleştirmekte zorlanıyoruz. Peki ya IQ'muz?

Pek çok konuda yaptığı araştırmaları kısa videolarla anlatan 'zihnibassaray'ın videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi bu konuda da bir araştırma yaptı. Sonuç ise, sıcaklardan bunalan herkesin geldiği duruma bir cevap oldu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@zihnibassaray...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Harvard Üniversitesi’nin yürüttüğü bu araştırma, sıcak havaların insan zekâsı üzerinde ölçülebilir etkiler yarattığını ortaya koyuyor.

Harvard Üniversitesi’nin yürüttüğü bu araştırma, sıcak havaların insan zekâsı üzerinde ölçülebilir etkiler yarattığını ortaya koyuyor.

Özellikle aşırı sıcak dönemlerde, bireylerin IQ seviyelerinde geçici düşüşler gözlemlenmiş. Katılımcılar, dikkat, hafıza ve problem çözme gibi zihinsel beceriler gerektiren testlerde daha düşük performans sergilemiş. Bu bulgular aynı zamanda, iklim değişikliğiyle artan sıcaklıkların yalnızca çevreyi değil, bilişsel kapasitemizi de tehdit ettiğini ve günlük yaşantımızda fark etmesek bile zihinsel verimliliğimizi düşürdüğünü gösteriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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