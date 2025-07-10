Meğer Sebebi Buymuş! Harvard'ın Yaptığı Araştırmaya Göre Sıcak Havalar IQ'muzu Etkiliyor

Yazın kavurucu sıcakları tamamen kendini hissettirmeye başladı. Özellikle 9 Temmuz'da yaşanan sıcaklık, adeta rekor seviyelere ulaştı. Bu tür yoğun sıcaklık dalgaları karşısında, enerjimiz adeta tükeniyor ve günlük aktivitelerimizi gerçekleştirmekte zorlanıyoruz. Peki ya IQ'muz?

Pek çok konuda yaptığı araştırmaları kısa videolarla anlatan 'zihnibassaray'ın videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi bu konuda da bir araştırma yaptı. Sonuç ise, sıcaklardan bunalan herkesin geldiği duruma bir cevap oldu.