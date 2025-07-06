Sonunda Bu da Oldu: Bir Kadın Kilolu Olduğu İçin İşten Kovulduğunu İddia Etti

Kaynak: https://www.tiktok.com/@icndila/video...
Günümüzde estetik kaygılar, pek çok alanda belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal medyada yayılan bir TikTok videosu, iş yerlerinde ayrımcılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi ve estetik kaygıların geldiği boyutu gözler önünde serdi. Bir kadın, yalnızca kilolu olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığını iddia etti. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan kadın, “Performansımla ilgili hiçbir sorun yoktu. Sadece görüntüm, çalıştığım ortamda ‘uygun’ bulunmadı” diyerek duruma tepki gösterdi. Aynı zamanda bu olayın psikolojisini nasıl etkilediğini de anlattı.
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Bu olay, estetik kaygıların toplumda ne denli baskın hale geldiğinin çarpıcı bir göstergesi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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