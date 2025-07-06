Sonunda Bu da Oldu: Bir Kadın Kilolu Olduğu İçin İşten Kovulduğunu İddia Etti

Artık yalnızca güzellik salonlarında, sosyal medyada ya da magazin dünyasında değil; iş yerlerinde, ofis koridorlarında, hatta maaş bordrolarında bile dış görünüş belirleyici bir etken haline gelmiş durumda. Performans, yetenek, deneyim bir kenara bırakılırken; beden ölçüleri “uygunluk kriteri” gibi değerlendiriliyor. Sağlık adı altında başlatılan bu kampanyalar, ilk bakışta faydalı gibi görünse de; işin ucunda bireyleri birer “riskli beden” olarak kodlamak, hatta hedef göstermek var. Kilolu olmak artık sadece bir sağlık meselesi değil, neredeyse suç gibi algılanıyor. Görünmeyen hastalıklar değil, görünen bedenler kontrol altında tutulmak isteniyor.