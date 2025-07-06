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Güney Kore'de Bir Kadın En Yaygın Estetiklerden Biri Olan Göz Kapağı Operasyonu ile Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Güney Kore'de Bir Kadın En Yaygın Estetiklerden Biri Olan Göz Kapağı Operasyonu ile Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.07.2025 - 16:07

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Güney Kore, dünyada kişi başına en fazla estetik operasyon yapılan ülke olarak öne çıkıyor. Güzellik algısının oldukça yüksek olduğu bu ülkede, estetik müdahaleler adeta günlük hayatın bir parçası haline gelmiş durumda. En çok tercih edilen operasyonların başında ise çift göz kapağı ameliyatı geliyor. Asyalı bireylerde doğal olarak bulunmayan bu katlanma çizgisi, gözleri daha büyük ve belirgin göstermek amacıyla oluşturuluyor. Genç yaşta yaptırılan bu işlem, sadece kozmetik bir değişiklik değil, aynı zamanda toplumda kabul görme ve özgüven kazanma aracı olarak da görülüyor.

Güney Kore'de bir kadın, göz kapağı operasyonunun ardından yaşadığı değişimi paylaştı. Kadının değişimi şaşırttı.

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Günümüzde estetik çılgınlığı, sadece bir güzellik arayışının ötesine geçerek adeta bir kimlik inşası halini aldı.

Günümüzde estetik çılgınlığı, sadece bir güzellik arayışının ötesine geçerek adeta bir kimlik inşası halini aldı.

Sosyal medyanın etkisiyle kusursuz ciltler, kalkık burunlar, dolgun dudaklar ve belirgin çene hatları birer “standart” gibi sunuluyor. Filtrelerle yaratılan sanal görünümler, gerçek hayatta da aynısını isteme arzusunu körüklüyor. Estetik artık sadece yaşlanma karşıtı bir çözüm değil; genç yaşlardan itibaren “daha iyi versiyon”a sahip olma baskısının bir sonucu. Bu nedenle botoks, dolgu, burun ve çene operasyonları gibi işlemler birçok ülkede günlük bakım rutinine benzer şekilde yaygınlaşıyor. Estetik, zamanla bireysel tercihten çok toplumsal bir norm hâline gelmeye başladı. Bunun etkileri ülkemizde de fazlasıyla görülüyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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