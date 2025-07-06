Güney Kore'de Bir Kadın En Yaygın Estetiklerden Biri Olan Göz Kapağı Operasyonu ile Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Güney Kore, dünyada kişi başına en fazla estetik operasyon yapılan ülke olarak öne çıkıyor. Güzellik algısının oldukça yüksek olduğu bu ülkede, estetik müdahaleler adeta günlük hayatın bir parçası haline gelmiş durumda. En çok tercih edilen operasyonların başında ise çift göz kapağı ameliyatı geliyor. Asyalı bireylerde doğal olarak bulunmayan bu katlanma çizgisi, gözleri daha büyük ve belirgin göstermek amacıyla oluşturuluyor. Genç yaşta yaptırılan bu işlem, sadece kozmetik bir değişiklik değil, aynı zamanda toplumda kabul görme ve özgüven kazanma aracı olarak da görülüyor.

Güney Kore'de bir kadın, göz kapağı operasyonunun ardından yaşadığı değişimi paylaştı. Kadının değişimi şaşırttı.