ÖTV İndirimiyle Motosiklet Almak İçin Engelli Belgesi Alan Gencin Ehliyetine Engelli Olduğu İçin El Kondu

ÖTV indirimi, engelli bireylerin araç alımlarında kullanabildikleri bir avantaj. Bu indirim sayesinde, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına, araç alımlarında önemli bir maliyet azalması sağlanıyor. Bu uygulama, engelli bireylerin toplum içinde daha aktif ve bağımsız olmalarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirildi. Bu sayede, engelli bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve toplumsal hayata daha fazla katılımlarının sağlanması hedefleniyor. Fakat elbette pek çok uygulama gibi bu uygulama da istismar edilebiliyor.

Bir genç, engelli indirimden yararlanmak için çıktığı yolda nasıl kendi hayatını mahvettiğini anlattı. Gence üzülenler de oldu fakat genel olarak pek çok kişi başına gelenleri hakettiğini savundu.