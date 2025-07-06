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ÖTV İndirimiyle Motosiklet Almak İçin Engelli Belgesi Alan Gencin Ehliyetine Engelli Olduğu İçin El Kondu

ÖTV İndirimiyle Motosiklet Almak İçin Engelli Belgesi Alan Gencin Ehliyetine Engelli Olduğu İçin El Kondu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.07.2025 - 13:14

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ÖTV indirimi, engelli bireylerin araç alımlarında kullanabildikleri bir avantaj. Bu indirim sayesinde, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına, araç alımlarında önemli bir maliyet azalması sağlanıyor. Bu uygulama, engelli bireylerin toplum içinde daha aktif ve bağımsız olmalarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirildi. Bu sayede, engelli bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve toplumsal hayata daha fazla katılımlarının sağlanması hedefleniyor. Fakat elbette pek çok uygulama gibi bu uygulama da istismar edilebiliyor. 

Bir genç, engelli indirimden yararlanmak için çıktığı yolda nasıl kendi hayatını mahvettiğini anlattı. Gence üzülenler de oldu fakat genel olarak pek çok kişi başına gelenleri hakettiğini savundu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DLiB5f...
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Yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle engelli belgesi alan genç, bu belgeyse ÖTV indiriminden de yararlanmak istedi.

Yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle engelli belgesi alan genç, bu belgeyse ÖTV indiriminden de yararlanmak istedi.

Motosiklet almak isteyen gencin ehliyetine, engelli olduğu için el kondu. Gencin yaşadığı probleme üzülenler oldu fakat pek çok kişi, bu indirimin engelli bireylerin daha kolay ulaşım sağlaması için yapıldığını, motosiklet gibi bir araç için böyle bir indirimin gerekmediğini savundu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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