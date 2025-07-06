Bangladeş'te Üreticiden Alacağı Sütün Kalite Kontrolünü Yapan Adamın Tekniği Midenizi Ağzınıza Getirecek

Hijyen standartlarına tam anlamıyla uymayan ülkeler arasında Bangladeş, Hindistan ve Pakistan gibi yerler öne çıkıyor. Yani seyahat ederken “önce pasaport, sonra kolonya” diyenlerdenseniz, Güney Asya seni biraz şaşırtabilir. Çünkü burada sokak lezzetleri, sokak elleri ile servis ediliyor, hem de direkt temastan kaçınmadan. Hijyen bu ülkelerde adeta bağışıklık sisteminin bir testi gibi. Sosyal medyada da sık sık bu ülkelerden gelen ilginç görüntülere rastlıyoruz.
Bangladeş'te üreticiden süt alan bir adam videosu sosyal medyada viral oldu. Adamın yaptığı kıvam ve koku testi mideleri altüst etti.
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Bangladeş, Hindistan, Pakistan gibi ülkeler, genel anlamda hijyenik koşulların tam olarak sağlanamadığı, bu durumun da çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği bölgeler arasında yer alıyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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