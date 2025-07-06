Bangladeş'te Üreticiden Alacağı Sütün Kalite Kontrolünü Yapan Adamın Tekniği Midenizi Ağzınıza Getirecek

Hijyen standartlarına tam anlamıyla uymayan ülkeler arasında Bangladeş, Hindistan ve Pakistan gibi yerler öne çıkıyor. Yani seyahat ederken “önce pasaport, sonra kolonya” diyenlerdenseniz, Güney Asya seni biraz şaşırtabilir. Çünkü burada sokak lezzetleri, sokak elleri ile servis ediliyor, hem de direkt temastan kaçınmadan. Hijyen bu ülkelerde adeta bağışıklık sisteminin bir testi gibi. Sosyal medyada da sık sık bu ülkelerden gelen ilginç görüntülere rastlıyoruz.

Bangladeş'te üreticiden süt alan bir adam videosu sosyal medyada viral oldu. Adamın yaptığı kıvam ve koku testi mideleri altüst etti.