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Bangladeş'te Üreticiden Alacağı Sütün Kalite Kontrolünü Yapan Adamın Tekniği Midenizi Ağzınıza Getirecek

Bangladeş'te Üreticiden Alacağı Sütün Kalite Kontrolünü Yapan Adamın Tekniği Midenizi Ağzınıza Getirecek

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.07.2025 - 11:24 Son Güncelleme: 06.07.2025 - 11:29

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Hijyen standartlarına tam anlamıyla uymayan ülkeler arasında Bangladeş, Hindistan ve Pakistan gibi yerler öne çıkıyor. Yani seyahat ederken “önce pasaport, sonra kolonya” diyenlerdenseniz, Güney Asya seni biraz şaşırtabilir. Çünkü burada sokak lezzetleri, sokak elleri ile servis ediliyor, hem de direkt temastan kaçınmadan. Hijyen bu ülkelerde adeta bağışıklık sisteminin bir testi gibi. Sosyal medyada da sık sık bu ülkelerden gelen ilginç görüntülere rastlıyoruz.

Bangladeş'te üreticiden süt alan bir adam videosu sosyal medyada viral oldu. Adamın yaptığı kıvam ve koku testi mideleri altüst etti.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Bangladeş, Hindistan, Pakistan gibi ülkeler, genel anlamda hijyenik koşulların tam olarak sağlanamadığı, bu durumun da çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği bölgeler arasında yer alıyor.

Bangladeş, Hindistan, Pakistan gibi ülkeler, genel anlamda hijyenik koşulların tam olarak sağlanamadığı, bu durumun da çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği bölgeler arasında yer alıyor.

Bu durum, hem yerel halkın hem de bu ülkeleri ziyaret eden turistlerin sağlığını tehdit eden bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle, bu ülkeleri ziyaret etmeyi düşünenlerin, hijyen konusunda ekstra önlemler alması ve sağlık durumlarını yakından takip etmeleri öneriliyor. Fakat son dönemde bu ülkeleri ziyaret etmek adeta bir meydan okumaya dönüştü. Sosyal medyada bu ülkelere seyahat eden gezginlerin videolarına sıklıkla rastlıyoruz. Her birinin objektifine de birbirinden ilginç görüntüler takılıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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