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Yine Neler Oluyor? Bir İçerik Üreticisi Instagram'ın Yeni ve Tehlikeli Özelliği ile İlgili Uyarıda Bulundu!

Yine Neler Oluyor? Bir İçerik Üreticisi Instagram'ın Yeni ve Tehlikeli Özelliği ile İlgili Uyarıda Bulundu!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.07.2025 - 16:59

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Sosyal medya, artık günlük yaşamımızın ayrılmaz bir unsuru haline geldi. Her yeni güne, sosyal medya platformlarının sunduğu yeni özelliklerle uyanıyoruz. Bu yeniliklere adapte olmaya çalışırken, sosyal medyanın getirdiği risklere de maruz kalıyoruz. Bu durum, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde çeşitli etkiler yaratıyor. Bu yüzden sosyal medyanın doğru ve bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini unutmamamız gerekiyor. 

İçerik üreticisi Tuana Yücel, Instagram’a gelen yeni tehlikeli özellik hakkında uyarıda bulundu. Peki bu 'paylaşılan erişim' özelliği ne?

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Buradan izleyebilirsiniz;

Temelde markalar, influencerlar ve ekip üyeleri için geliştirilen bu özellik sıradan kullanıcılar için tehlike arz ediyor.

Temelde markalar, influencerlar ve ekip üyeleri için geliştirilen bu özellik sıradan kullanıcılar için tehlike arz ediyor.

Bu özellikle birlikte aynı anda birden fazla kişi mesajlara erişebiliyor, hikayeler paylaşabiliyor ve istatistikleri görebiliyor. Yani 'Bir dakika Instagram'dan bir şeye bakabilir miyim?' diye telefonunuzu alanalara biraz dikkat etmeniz gerekebilir. 

Peki bu özelliği nasıl devre dışı bırakabiliriz?

1. Instagram Uygulamasını Aç. Güncel olduğundan emin ol. 

2. Profiline Git → Sağ üstteki ☰ simgesine tıkla

3.'Paylaşılan erişim' bölümüne gir

4. 'Gelen kutusu erişimi' ve 'hikaye erişimi' bölümünü devre dışı bırak.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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