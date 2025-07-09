Yine Neler Oluyor? Bir İçerik Üreticisi Instagram'ın Yeni ve Tehlikeli Özelliği ile İlgili Uyarıda Bulundu!

Sosyal medya, artık günlük yaşamımızın ayrılmaz bir unsuru haline geldi. Her yeni güne, sosyal medya platformlarının sunduğu yeni özelliklerle uyanıyoruz. Bu yeniliklere adapte olmaya çalışırken, sosyal medyanın getirdiği risklere de maruz kalıyoruz. Bu durum, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde çeşitli etkiler yaratıyor. Bu yüzden sosyal medyanın doğru ve bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini unutmamamız gerekiyor.
İçerik üreticisi Tuana Yücel, Instagram’a gelen yeni tehlikeli özellik hakkında uyarıda bulundu. Peki bu 'paylaşılan erişim' özelliği ne?
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Temelde markalar, influencerlar ve ekip üyeleri için geliştirilen bu özellik sıradan kullanıcılar için tehlike arz ediyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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