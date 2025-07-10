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Bir Çoğu Tanıdık Gelecek: Bir Karikatürist İstanbul’daki Ulaşım Araçlarına Göre Yolcu Tiplemelerini Çizdi

Bir Çoğu Tanıdık Gelecek: Bir Karikatürist İstanbul’daki Ulaşım Araçlarına Göre Yolcu Tiplemelerini Çizdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.07.2025 - 16:35

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İstanbul, geçmişten günümüze uzanan eşsiz yapısıyla adeta bir kültür mozaiği olma özelliği taşıyor. Roma, Bizans ve Osmanlı gibi büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu şehir, farklı dinlerin, dillerin ve yaşam tarzlarının yüzyıllardır bir arada var olabildiği nadir yerlerden biri. Günümüzde de İstanbul, çok kültürlü yapısını koruyarak farklı milletlerden, inançlardan ve kültürlerden insanları bir araya getirmeye devam ediyor. Kadıköy’de çağdaş sanatın, Balat’ta tarihî mirasın, Fatih’te geleneksel yaşamın izleri sürülüyor. 

'lutfukarikatur' İstanbul'un ulaşım araçlarına göre yolcu tiplemelerini çizdi. Ortaya ise bu mozaiği ortaya koyan bir video çıktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFmxqr...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Metrobüs'ten vapura, 500T'den M5'e kadar pek çok ulaşım aracını ve hattını çizdi.

Metrobüs'ten vapura, 500T'den M5'e kadar pek çok ulaşım aracını ve hattını çizdi.

Çizimdekiler, özellikle o hatları sık sık kullananlara tanıdık geldi. Peki aralarında sizin kullandığınız bir ulaşım aracı ya da hat var mı? Yorumlarda buluşalım.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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