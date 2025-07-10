Bir Çoğu Tanıdık Gelecek: Bir Karikatürist İstanbul’daki Ulaşım Araçlarına Göre Yolcu Tiplemelerini Çizdi

İstanbul, geçmişten günümüze uzanan eşsiz yapısıyla adeta bir kültür mozaiği olma özelliği taşıyor. Roma, Bizans ve Osmanlı gibi büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu şehir, farklı dinlerin, dillerin ve yaşam tarzlarının yüzyıllardır bir arada var olabildiği nadir yerlerden biri. Günümüzde de İstanbul, çok kültürlü yapısını koruyarak farklı milletlerden, inançlardan ve kültürlerden insanları bir araya getirmeye devam ediyor. Kadıköy’de çağdaş sanatın, Balat’ta tarihî mirasın, Fatih’te geleneksel yaşamın izleri sürülüyor.

'lutfukarikatur' İstanbul'un ulaşım araçlarına göre yolcu tiplemelerini çizdi. Ortaya ise bu mozaiği ortaya koyan bir video çıktı.