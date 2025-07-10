Yazın Geldi Gurbetçiler Ülkemize Döndü: Yola Çıkan Gurbetçilerden “Sıla Yolu” Paylaşımları Gelmeye Başladı

Son zamanlarda ekonomik belirsizliklerin artmasıyla birlikte, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı ciddi anlamda artış gösterdi. Çoğu kişi, daha iyi yaşam ve iş imkanları arayışı içerisinde yurt dışını tercih ediyor. Ancak yaz aylarında, birçok kişi doğdukları ve büyüdükleri topraklara geri dönüş yapıyor. Bu dönüş, hem anavatanlarıyla bağlarını yeniden kurmalarına yardımcı oluyor, hem de döviz kurlarının etkisiyle yaz tatillerini daha verimli bir şekilde geçirmelerini sağlıyor.

Yazın gelmesiyle birlikte, gurbetçiler yine ülkemizin yolunu tuttu. Çoğunlukla araçları ile gelmeyi tercih eden gurbetçiler sınırda yoğunluk oluştururken, sosyal medyada da yaptıkları paylaşımlara 'Sıla Yolu' notunu düştüler.