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Yazın Geldi Gurbetçiler Ülkemize Döndü: Yola Çıkan Gurbetçilerden “Sıla Yolu” Paylaşımları Gelmeye Başladı

Yazın Geldi Gurbetçiler Ülkemize Döndü: Yola Çıkan Gurbetçilerden “Sıla Yolu” Paylaşımları Gelmeye Başladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.07.2025 - 12:57 Son Güncelleme: 10.07.2025 - 13:25

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Son zamanlarda ekonomik belirsizliklerin artmasıyla birlikte, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı ciddi anlamda artış gösterdi. Çoğu kişi, daha iyi yaşam ve iş imkanları arayışı içerisinde yurt dışını tercih ediyor. Ancak yaz aylarında, birçok kişi doğdukları ve büyüdükleri topraklara geri dönüş yapıyor. Bu dönüş, hem anavatanlarıyla bağlarını yeniden kurmalarına yardımcı oluyor, hem de döviz kurlarının etkisiyle yaz tatillerini daha verimli bir şekilde geçirmelerini sağlıyor.

Yazın gelmesiyle birlikte, gurbetçiler yine ülkemizin yolunu tuttu. Çoğunlukla araçları ile gelmeyi tercih eden gurbetçiler sınırda yoğunluk oluştururken, sosyal medyada da yaptıkları paylaşımlara 'Sıla Yolu' notunu düştüler.

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Bir gurbetçi aracını Türk bayrağı ile süsledi.

Bir gurbetçi aracını Türk bayrağı ile süsledi.

TikTok/f3aruk

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Bir gurbetçi ise aracını erzakla doldurdu.

Bir gurbetçi ise aracını erzakla doldurdu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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starnova

ben bu ülkeden kaçtığım anda geri dönmek istemem 😅

garibann

ilk araç umarım yolculuğu tamamlar

withlove~

Gelmeyin gittiğinizde yerde mutlu mesut yaşamaya devam edin gurbetçi tayfası