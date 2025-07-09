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Türkiye'de Yaşayan Afrikalı Bir Kadın Toplu Taşımada Kimsenin Yanına Oturmak İstemediğini Anlattı

Türkiye'de Yaşayan Afrikalı Bir Kadın Toplu Taşımada Kimsenin Yanına Oturmak İstemediğini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.07.2025 - 19:49

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Günümüz dünyasında hala varlığını sürdüren ırkçılık, dünyanın her yerinde karşımıza çıkabiliyor. Bu durum, insanlık tarihindeki en eski sorunlardan biri olmasına rağmen, hala çözülememiş ve toplumlar arasında derin yaralar açmaya devam ediyor. Her ne kadar modern toplumlar eşitlik ve adalet ilkelerini benimsemiş olsalar da, ırkçılık hala birçok yerde varlığını sürdürüyor. Bu durum, dünyanın her köşesinde, farklı kültürler, ırklar ve etnik gruplar arasında huzursuzluk ve çatışmalara neden oluyor. 

Ülkemizde yaşayan 'arafajose' isimli bir içerik üreticisi, toplu taşımada yaşadıklarını anlattı. Genç kadının anlattıkları 'ırkçılık' meselesini yine gündeme getirdi.

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"Toplu taşımalarda kendimi çok kötü hissediyorum"

"Toplu taşımalarda kendimi çok kötü hissediyorum"

Genç kadın, otobüste her yer dolana kadar kimsenin onun yanına oturmayı tercih etmediğini anlattı. 'Kimse benim yanıma oturmuyor. Oturduğum yere kimse gelmediği için mutsuz oluyorum, günümü mahvedebilir.' diyen kadın birinin rengi yüzünden bu tarz davranışların ne kadar yanlış olduğunu vurguladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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