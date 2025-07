Türkiye'de Yaşayan Afrikalı Bir Kadın Toplu Taşımada Kimsenin Yanına Oturmak İstemediğini Anlattı

Günümüz dünyasında hala varlığını sürdüren ırkçılık, dünyanın her yerinde karşımıza çıkabiliyor. Bu durum, insanlık tarihindeki en eski sorunlardan biri olmasına rağmen, hala çözülememiş ve toplumlar arasında derin yaralar açmaya devam ediyor. Her ne kadar modern toplumlar eşitlik ve adalet ilkelerini benimsemiş olsalar da, ırkçılık hala birçok yerde varlığını sürdürüyor. Bu durum, dünyanın her köşesinde, farklı kültürler, ırklar ve etnik gruplar arasında huzursuzluk ve çatışmalara neden oluyor.

Ülkemizde yaşayan 'arafajose' isimli bir içerik üreticisi, toplu taşımada yaşadıklarını anlattı. Genç kadının anlattıkları 'ırkçılık' meselesini yine gündeme getirdi.